Срочная госпитализация? Что случилось с Валентином Гафтом

СМИ сообщили о госпитализации народного артиста РСФСР Валентина Гафта в одну из московских клиник на фоне ухудшения его самочувствия из-за стресса. Согласно РЕН ТВ, в больницу актера привезли его родственники. Там он якобы должен был пройти врачебное обследование, после чего Гафта планировалось направить на отдых в пансионат. Сообщалось, что у него были зафиксированы нарушения речи и замедление общей моторики.

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Однако сам артист в комментарии для ФАН опроверг сообщения о собственной госпитализации возмутившись в связи с появлением подобной информации в СМИ. Он подчеркнул, что планирует в ближайшие дни выйти на сцену.

«Это безобразие. Никаких больниц нет, 15-го числа я буду играть в спектакле», — сказал Гафт.

Он предположил, что появление подобных слухов является чье-то недоброй волей, отметив что кому-то «захотелось», чтобы ложные данные о его здоровье оказались в сети. Кроме того, Гафт выразил сожаление в связи с распространением в интернете неверной информации, не имеющей связи с реальным положением вещей. «Сейчас модно стало «умирать» и «хоронить». Это безобразие», — возмутился актер.

Артист также поблагодарил за интерес к состоянию своего здоровья и саркастично подчеркнул, что «пока жив». Вместе с этим — Гафт отметил, что не ведет активный образ жизни и мало выходит из дома.

«Я не выхожу из дома, ни с кем не общаюсь, и вдруг такие вещи»,— рассказал он.

За несколько дней до появления в СМИ новостей о госпитализации Гафт выразил сожаление в связи со смертью своего коллеги — народного артиста СССР Владимира Этуша, который умер 9 марта в возрасте 96 лет.

«Я долгие годы знал Этуша как артиста, как и все его знали. Его знала вся страна. Это артист необыкновенный, народ был влюблен в него, потому что он был настоящий, яркий, комедийный», — сказал Гафт.

Среди прочего он обратил внимание на «непростую судьбу» Этуша, который был принят в труппу театра имени Вахтангова после того, как прошел войну. Актер отметил, что Этушу удалось «привнести целое направление» благодаря своим ролям, сыгранным на сцене театра.

«Почти сто лет… Что тут можно сказать… Царствие небесное… память о нем никогда не исчезнет, он вошел в историю театра вообще и Вахтанговского театра в частности, как один их лучших артистов нашего времени. Люди этого не забудут. Очень жаль», — добавил он.

В январе сообщалось о том, что Валентин Гафт планирует вернуться на сцену театра «Современник» для исполнения главной роли в авторском спектакле «Пока существует пространство», несмотря на прогрессирующую болезнь Паркинсона. Согласно СМИ, актер был экстренно госпитализирован 14 декабря 2017 года после неудачного падения. Он был вынужден снизить свою профессиональную творческую активность, однако отказался покидать сцену.

«Если бы мне сказали, что в 82 года я буду кумиром поколения, я бы не поверил. Такие цифры пугают. 82 года — это уже такой возраст, когда и ходить к врачу жаловаться как-то неудобно», — сказал он в эфире программы «Пусть говорят».

Актер также признал, что в подобной ситуации «любой день может стать похоронным», однако подчеркнул, что не чувствует себя на 82 года.

«Я бы сейчас что-нибудь такое сделал, рванул бы куда-нибудь», — сказал Гафт.

При этом в интервью «Дни.ру», актер рассказал о том, что ему приходится участвовать в съемках телевизионных ток-шоу, чтобы заработать деньги на лекарства.

«У меня болезнь опорно-двигательного аппарата, а это такое противное и гадкое заболевание, которое само не проходит. Надо платить за лекарства и сиделке, вот и хожу по программам», — говорил он.

В то же время Гафт указал, что болезнь не мешает ему по памяти читать стихи и эпиграммы на творческих вечерах. Он признался, что мозг «пока его слушается», хотя руки и ноги уже «совсем не хотят этого делать». Он также посетовал, что получает за участие в подобных передачах гораздо меньше, чем «бывшие жены некоторых его коллег», и предположил, что это связано с предпочтениями зрительской аудитории.