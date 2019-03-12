Отреклась от Украины? Maruv поддержит Лазарева на «Евровидении»

Победительница украинского отбора «Евровидения-2019» Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, сообщила, что на грядущем конкурсе будет особо поддерживать участника от России Сергея Лазарева. Об этом она заявила в своем инстаграме.

«Буду всех поддерживать. Не знаю, надо смотреть на номер, выступления. Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже, у нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать. Но — помимо этого — хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное», — сказала исполнительница.

При этом она призналась, что больше не хочет участвовать в нацотборе песенного шоу.

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«Нет, не пойду. Все, достаточно. Я находилась на отборы на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя», — цитирует ее УНИАН.

Как известно, Maruv, ставшая победительницей украинской квалификации «Евровидения-2019», которое пройдет в Израиле в будущем мае, не примет участия в конкурсе из-за разногласий с Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ), отвечающей за представителя страны в главном песенном состязании Европы.

Говоря об отказе от выступления, 27-летняя уроженка Днепропетровской области, в частности, назвала условия участия в «Евровидении» «кабальными», намекнув на некоторые ограничивающие ее творческую активность пункты в контракте (например, временный запрет на концертную деятельность на территории России). Немногим позднее в НОТУ — на фоне массовых отказов от конкурса украинских коллег Корсун — сообщили, что страны в этом году на «Евровидении» не будет вовсе.

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году конфликта все еще остаются очень тесными, — говорилось в заявлении НОТУ. — Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие».

Прокомментировал решение телекомпании среди прочих и Европейский вещательный союз (EBU), организатор конкурса. Представители организации в релизе, приуроченном к ситуации, выразили надежду, что в 2020-м подобного не повторится.

«Мы еще более подробно обсудим всю ситуацию с украинской стороной. Тем не менее — мы очень надеемся, что в 2020 году Украина примет участие в конкурсе», — подчеркнули в EBU.

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут с 14 по 16 мая в израильском городе Тель-Авив, а финал шоу запланирован на 18 мая. Россию на грядущем конкурсе представит Сергей Лазарев, наставником которого будет Филипп Киркоров. По словам главы украинской делегации «Евровидения-2019» Оксаны Скибинской, трансляцией конкурса в этом году будет заниматься общественное телевидение — и выступление Лазарева вырезано не будет, так как вмешиваться в показ шоу запрещено правилами EBU.

Известно, что Лазарев выступит на шоу с песней «Scream» («Крик»). По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, сингл является «сильным», однако шлягером его назвать нельзя, из-за чего, возможно, артисту будет сложно рассчитывать на победу.

«Песня сильная, вокально сделана круто, и в плане музыки сделана очень сильно. Но как воспримет публика во время голосования — я не могу дать прогноз. Очень сложно. Песня сильная? Да. Но шлягер? Нет», — заявил он.

В свою очередь певица Юлия Савичева, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2004 году (итоговое 11-е место), не нашла в композиции минусов вовсе.

«Я за него болею и песня замечательная. И клип замечательный. Я сегодня тоже посмотрела. Я желаю ему только удачи. Он знает, что я желаю ему только удачи», — приводит слова Савичевой «360».

Ранее «Газета.Ru» составила список из 15 наиболее любопытных синглов грядущего конкурса. Ознакомиться с ним можно здесь.