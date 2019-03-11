Столица в панике: куда пропала Татьяна Доронина

В последнее время в прессе активно обсуждается «исчезновение» народной артистки СССР Татьяны Дорониной. По некоторой информации, она уже больше месяца не появлялась в Московском художественном академическом театре имени Горького, кроме того, был отменен спектакль «Васса» с ее участием.

Реклама

О том, что случилось с Татьяной Васильевной стало известно во время встречи нового худрука театра Эдуарда Боякова со зрителями, которому Доронина уступила должность в начале декабря, заняв почетный пост президента.

По словам помощника президента театра Натальи Цветковой, в настоящее время актриса болеет. Кроме того, ассистентка поспешила заступиться за Боякова, которого зрители обвинили в ухудшении морального и физического состояния артистки.

Согласно СМИ, с появление нового худрука положение Дорониной в театре изменилось. Так, якобы до сих пор не начал работу художественный совет театра, куда она должна войти на правах президента, поэтому все важные решения в театре принимает Бояков.

«Татьяна Васильевна в настоящее время находится в загородном доме, плохо себя чувствует, общается только с личным помощником Натальей Цветковой, но следит за ситуацией в театре и находится в курсе всего происходящего», — приводит слова близкого к театру источника «Вечерняя Москва».

Также сообщается, что в распоряжении 85-летней артистки по-прежнему находятся ее рабочий кабинет и автомобиль с водителем.

По поводу сложившейся ситуации высказались некоторые друзья и единомышленники Дорониной. По словам театрального режиссера Романа Виктюка, он совсем недавно общался с Татьяной Васильевной.

«Что я могу сказать? Татьяна Васильевна очень сильный человек и настоящий лидер. Она — полководец. Уверен в том, что она поправится и примет правильное решение, как ей действовать в дальнейшем», — сказал Виктюк.

Драматург и бывший муж Дорониной Эдвард Радзинский признался, что не очень хорошо владеет информацией о произошедшем в горьковском МХАТе, но, разумеется, очень переживает за бывшую супругу и желает ей выздоровления.

Писатель Юрий Поляков в свою очередь рассказал, что еще не общался с актрисой с момента ее ухода с поста худрука.

«Догадываюсь, какие космические бури сейчас бушуют в ее гордой и одинокой душе. Однако на месте журналистов я бы не спешил писать о минувшей «доронинской эре», — заявил Юрий.

Ранее стало известно об уходе из театра актера Антона Хомятова, который покинул МХАТ после того, как новый худрук уличил его в пристрастии к алкоголю.

Впоследствии Хомятов пояснил, что позволил себе сто граммов коньяка «для работы связок», но ему не повезло столкнуться с Бояковым в лифте. Вскоре с актером связался завтруппой и заявил, что в следующем спектакле он будет заменен.

На этой почве артист попал в больницу с высоким давлением, а позже уволился «по собственному желанию». Хомятов в общении с журналистами выразил недоумение тем, что новый худрук диктует свои условия. По убеждению артиста, в театральном мире почти нет непьющих.

Позднее в интервью сайту kp.ru Бояков поделился своей точкой зрения на ситуацию. По его словам, прекратить пьянство в театре для него вопрос принципиальный.

«Об этом я предупредил на первой же встрече с труппой. И после пришлось не единожды повторить. Но меня, к сожалению, не все услышали. — заявил он. — Когда мы столкнулись с Антоном Хомятовым в лифте, не заметить, что он пьян, было невозможно. После нашего разговора он написал заявление по собственному желанию. Я его понимаю. Оказаться в ситуации, когда на тебя худрук «затаил» неприятно».

Согласно самому актеру, ему были оставлены только роли в разовых спектаклях, а это очень скромные гонорары. Бояков на это ответил, что на его месте он согласился бы остаться за любые деньги.

«На его роль мы сразу пригласили другого актера, потому что незаменимых нет. Все зависит от того, как Хомятов будет вести себя дальше. В той ситуации, в которую он попал по своей воле, предложение играть на разовых, считаю шагом навстречу с нашей стороны. Хотя он сыграл в двух последних премьерах важные роли. Мы на него рассчитывали», — сказал худрук МХАТа.