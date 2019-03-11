В больницу из-за врагов? Что произошло с Дмитрием Назаровым

В понедельник, 11 марта, СМИ сообщили об экстренной госпитализации звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова. Согласно РЕН ТВ, 61-летний актер был доставлен в больницу из-за болей в спине. Источник также уточнил, что артиста определили в отделение нейрохирургии для более тщательного обследования.

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Немногим позднее, впрочем, слухи о своей госпитализации опроверг сам Назаров. В комментарии агентству городских новостей «Москва» он предположил, что сведения о попадании в клинику распустили его «враги».

«Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц. Шутка. Эти сведения — неправда, у меня все хорошо. Наверное, эту информацию распустили мои враги», — сказал Дмитрий.

Напомним, что в минувшем году Назаров, являющийся давним болельщиком московского «Спартака», оказался персоной нон грата для многих фанатов футбольной команды после того, как по воле случая стал одним из причастных к увольнению главного тренера клуба Массимо Карреры, принесшего красно-белым первое с 2001 года чемпионство. После одного из поражений любимого коллектива Назаров опубликовал в социальных сетях ролик, в рамках которого прочитал стихотворение с критикой итальянского наставника.

«Ну что еще должно случиться, // Какие нам нужны примеры, // Чтобы понять, что гусь — не птица, // А наше счастье — не Каррера? // С ним нет полета и простора, // Одна украденная радость, // И сколько нужно нам позора, // Чтоб исчерпалась благодарность? // Мы можем и терпеть, и злиться, // Все с гуся, как вода, стекает, // И нет яиц от этой птицы, // И съесть нельзя, и не летает!» — посетовал артист.

Сам факт публикации Назаровым (рядовым — хоть и знаменитым — поклонником «Спартака») стихотворения с критикой, естественно, остался бы во многом незамеченным, однако в дело неожиданно вступили хавбек москвичей Денис Глушаков (на секундочку, капитан команды) и защитник Андрей Ещенко, зачем-то лайкнувшие пост Дмитрия. Узнав о подобном поступке футболистов, Каррера принял решение отправить их в дубль, а уже вскоре — на фоне неудовлетворительных результатов клуба, а также общей сложной атмосферы вокруг красно-белых в болельщицкой среде и СМИ — любимец спартаковской торсиды был уволен. На посту главного тренера итальянца сначала сменил его помощник Рауль Рианчо, а еще спустя некоторое время клуб на постоянной основе возглавил Олег Кононов.

В октябре 2018 года Назаров также оказался участником резонансного ДТП, произошедшего в Москве, — в ночь с 8 на 9 октября актер сбил пешехода на Варшавском шоссе. Согласно СМИ, артист ехал в сторону улицы Нагатинская, и в районе дома 65 перед ним на дорогу неожиданно выбежал пешеход. Звезда «Кухни» не успел затормозить и сбил человека, который от удара отлетел в сторону.

Как выяснилось позже, сбитым пешеходом оказался 29-летний Александр, который решил пересечь дорогу в 250 метрах от регулируемого пешеходного перехода. Что происходило после аварии, мужчина не помнил, так как ударился головой об асфальт и потерял сознание. После случившегося Назаров вышел из машины и вызвал «скорую» и полицию, пешехода же госпитализировали в одну из столичных больниц. Медики диагностировали у него закрытый перелом средней трети левого предплечья, а также алкогольное отравление.

Как рассказал СМИ сам Александр, в тот день он решил отпраздновать удачную сделку по недвижимости — и как раз в момент ДТП направлялся за добавкой.

Примечательно, что сам Назаров открестился от аварии, сказав журналистам: «Я понятия не имею, о чем вы говорите». Однако на кадрах с места ДТП, предоставленных прессой, отчетливо виден человек, внешне очень сильно напоминающий знаменитого артиста.

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Назаров известен по роли шеф-повара Виктора Петровича Баринова в сериале «Кухня». Кроме того, его голосом говорят персонажи мультфильмов: Добрыня из «Князя Владимира», Огюст Гюсто из «Рататуя» и другие.