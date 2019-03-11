«Капитан Марвел» уничтожила противников: что смотрят в России

Лидером российского бокс-офиса за 7-10 марта, как и предполагалось, стал супергеройский боевик «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. Картина, вышедшая накануне дня солидарности женщин в борьбе за равные права, не оставила ни шанса своим конкурентам и сумела заработать в стартовый уикенд грандиозные 603 млн рублей.

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К слову, ничуть не хуже у первого женского сольника франшизы дела обстоят и на Западе — отчетные выходные принесли ленте аж $153 млн, а то, на секундочку, седьмой лучший старт в истории саги. В то же время на международной арене блокбастер завоевал себе место в пятерке крупнейших открытий кинематографа. Кроме того, по мнению экспертов, в будущем картина не только не сбавит оборотов, но и рискует войти в топ-5 самых прибыльных представителей вселенной Marvel Studios.

При этом сборы «Капитана Марвел» за первый уикенд в России оказались несколько меньше, чем у третьей части анимационной франшизы про викингов и ручных драконов. Напомним, «Как приручить дракона 3» собрал внушительные 712,2 млн рублей на старте. На этот раз лидер двух предыдущих недель пополнил кассу еще на 245 млн. Таким образом, общие сборы мультфильма от Dreamworks составляют более 1,3 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров отечественная комедия «Любовницы» с Паулиной Андреевой, Александрой Бортич и Юлией Александровой в главных ролях. Во вторую неделю проката новая работа Елены Хазановой, имея чуть более 1000 копий, собрала 89 млн рублей.

Лауреат премии «Оскар» за лучший фильм года — «Зеленая книга» — продолжает купаться в волнах хайпа: картина, стартовавшая в России 24 января, пополнила общую кассу еще на 34 млн рублей (и это на седьмой неделе проката!). Примечательно, что подобную сумму проекту Питера Фаррелли принесли всего лишь 250 мест.

Замыкает топ-5 самых кассовых фильмов по итогам 7-10 марта российский ремейк итальянской трагикомедии «Идеальные незнакомцы» — фильм «Громкая связь» по сценарию «Квартета И». Его результат составил 31 млн рублей.

На шестой строчке российского бокс-офиса расположился сиквел нашумевшего молодежного хоррора «Счастливого нового дня смерти». На вторых для себя выходных новая работа Кристофера Лэндона заработала 28 млн рублей, продемонстрировав падение сборов почти на 50%. На данный момент лента выступает значительно хуже своего предшественника — еще на старте ужастик выручил всего 61 млн рублей в отличие от первой части, начавшей с 84 млн.

Следом — на седьмой строчке — финишировал триллер «Наркокурьер» Клинта Иствуда, в котором многократный лауреат «Оскара» также исполнил главную роль. По итогам минувшего уикенда фильм заработал 24,4 млн рублей. Согласно сюжету, одинокий старик на грани разорения берется за весьма (на первый взгляд) безобидный заработок — становится водителем машины, однако вскоре понимает, что по факту стал наркокурьером.

Наконец, на восьмом месте российского бокс-офиса оказалась новинка прошедшей недели — отечественный фильм ужасов «Гости» Евгения Абызова. В свой стартовый уикенд картина собрала 19 млн рублей.