Экстренная госпитализация? Что случилось с Юлией Началовой

Сразу несколько изданий сообщили об экстренной госпитализации российской певицы и телеведущей Юлии Началовой в одну из московских больниц. Как отмечает StarHit, состояние 38-летней артистки резко ухудшилось из-за скачка сахара в крови и обострения подагры.

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Однако спустя некоторое время после появления информации о госпитализации Началова опубликовала в соцсетях снимок из Рима, чем удивила многих поклонников.

«Как я люблю этот чудесный город! Рим дня меня — это эмоции, вкуснейшая еда, мода, архитектура, фонтаны, испанская лестница, кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», кофе ️и Джелатто, сладкий итальянский язык, люди, жесты, спагетти и, конечно же, ощущение праздника», — подписала Юлия публикацию в инстаграме.

В комментарии телеканалу «Звезда» певица опровергла слухи о ее якобы тяжелом состоянии и призвала фанатов не переживать за ее здоровье.

«Успокойтесь. Я вообще в Риме», — подчеркнула артистка.

Кроме того, менеджер исполнительницы Владимир Белов также назвал ранее появившуюся информацию «бредом». «Не знаю, где вы такие новости берете. Все хорошо, все в порядке», — передает его слова телеканал 360.

Как сообщил источник ФАН, близкий к окружению Юлии, сообщения о госпитализации не соответствуют действительности. Утверждается, что певицу не госпитализировали, и заявления о ее плохом самочувствии являются выдумкой.

Известно, что Началова на протяжении восьми лет борется с хроническим заболеванием, о чем долгое время скрывала. В прошлом году звезда решила публично заявить о своей проблеме в эфире программы «Судьба человека». В разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым она призналась, что причиной подагры стала пластическая операция. По словам Юлии, из-за того, что импланты не прижились, у нее началось заражение крови — и как следствие, отказ почек и подагра.

«Сначала не могли понять, что со мной, так как в моем возрасте редко таким болеют. Подагра — болезнь королей. Слава Богу, что в моей жизни появились хорошие специалисты, которые смогли мне помочь», — передает слова Началовой «Вокруг ТВ».

Певица рассказал, что ей пришлось перенести несколько сложных операций, чтобы избавиться от силиконовой груди.

«Сейчас бы я сказала: девочки не нужно ничего с собой делать. Но тогда была еще молода и не понимала всего. Я выросла во времена кукол Барби. Все девочки хотели быть похожи на них, — посетовала тогда Началова. — Сейчас я понимаю, что хочу жить, хочу работать. Не жалею себя. Если бы я обратилась к себе маленькой, я бы сказала: ты с самого детства знала свое предназначение, продолжай дарить людям радость. И береги свое здоровье».

Юлия Началова впервые вышла на профессиональную сцену, когда ей едва исполнилось пять лет. Важным событием в творческой жизни юной певицы стало участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1991—1992 годах, где она одержала победу. В 1995-м вышел первый альбом девушки под названием «Ах, школа, школа».

Юлия также широко известна как участница телепроектов и телеведущая. В 2003 году она участвовала в популярном реалити-шоу «Последний герой». В 2014-м певица приняла предложение от телеканала «Россия-1» об участии во втором сезоне музыкально-пародийного шоу «Один в один».

Кроме того, Началова снялась в полнометражных картинах, в числе которых «Герой ее романа», «Бомба для невесты» с Дмитрием Харатьяном и музыкальная комедия «Д'Артаньян и три мушкетера» с Владимиром Зеленским.

Ранее артистка оказалась в центре скандала, связанного с лишением ее водительских прав на полтора год за отказ от медосвидетельствования. Рядовое разбирательство затянулось почти на два месяца и потребовало четыре судебных заседания. В итоге Началова отделалась минимальным наказанием. Сама певица с приговором не согласилась и обвинила полицейских в желании получить с нее взятку.

Отвечая на вопрос, почему же она все-таки отказалась пройти тест на алкоголь на месте, Юлия не смогла дать четкий ответ, но из ее монолога можно сделать выводы, что она испугалась сотрудников полиции. Кроме того певице не понравилась, что когда к окну ее машины поднесли алкотестер, в него уже была вставлена одноразовая трубочка, в которую ей нужно было дунуть – сама она не видела, как инспектор ее распечатывает, поэтому она могла быть нестерильной.