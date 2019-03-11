Сухой закон? Хазанов пристыдил актера МХАТ за пьянство

Народный артист России Геннадий Хазанов прокомментировал скандал, связанный с отстранением от участия в спектаклях пьяного актера МХАТ имени Горького. По его словам, художественный руководитель театра Эдуард Бояков принял правильное решение.

«В нетрезвом виде можно появляться на рабочем месте? Считают, тут нет предмета для разговора!», — передает его слова НСН.

Накануне худрук театра имени Горького Бояков высказался по поводу инцидента с увольнением актера Антона Хомятова из-за запаха алкоголя. Согласно управленцу, он не допустит нахождение нетрезвых артистов в театре.

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«В театре не позволю появляться в алкогольном опьянении, — цитирует его «Вечерняя Москва».

Бояков также пояснил, почему пришел к решению расстаться с актером: «Я ехал в лифте с одним артистом и почувствовал запах спиртного. После разговора с ним я понял, что нам лучше расстаться».

Ранее ситуацию прокомментировал и сам Хомятов. По словам артиста, после случившегося он попал в реанимацию. Кроме того, он отметил, что сам написал заявление об уходе из театра, так как не хотел контактировать с Бояковым.

«Отыграл спектакль. Мне позвонил завтруппой после этого случая и сказал, что я следующий спектакль играть не буду. Вместо меня придет актер из Малого театра, будет меня заменять. На этой почве у меня скакануло давление — 215 на 140 — и я попал в реанимацию, — приводит слова актера «Говорит Москва». — Пролежав в реанимации, я вышел оттуда и через день сыграл спектакль «Отцы и дети».

Говоря про употребление алкоголя в рабочее время, Хомятов признался, что не видит в этом ничего зазорного. По его словам, он выпил 50 грамм коньяка «для связок».

«Я 22 года проработал в Малом театре. Ничего зазорного в этом нет, если человек позволяет себе выпить 50 грамм коньяка. Новый человек диктует свои условия. Мне это непонятно. Отработав три очень серьезных картины в «Отцах и детях», я позволил себе выпить сто грамм коньяка, не более того. У меня горло болело — для связок», — рассказал он.

Кроме того, Хомятов поведал подробности роковой встречи с худруком в лифте. «С Бояковым произошла встреча в лифте. Он меня спросил: «Как вы живете?». Я говорю: «Воюем, как положено христианину». Он спросил: «Вы не пробовали жить в удовольствие?» Я ответил: «Ну, это кому как господь дает». Далее пошел работать следующую картину второго акта», — добавил актер.

Согласно Хомятову, новый глава театра пригрозил отменой спектаклей, если почует от кого-то из подчиненных запах спиртного: «Эдуард Владиславович сказал: «Если от кого-нибудь во время спектакля я почувствую запах алкоголя, я выйду на сцену, прекращу спектакль, извинюсь перед зрителями и скажу приходить в другой раз». Для многих это считается просто перебором. А если у человека с сердцем плохо, нужно расширить давление? Скорее всего, у Боякова трагедия была какая-то связана с этим делом. Я не знаю, в связи с чем он такие радикальные меры принимает».

В заключение Хомятов подчеркнул, что в театральной сфере практически нет непьющих артистов: «Когда Михаила Царева, художественного руководителя Малого театра, спросили: «Есть хорошие актеры непьющие?» Он ответил: «Ну как… Нет».

По итогам инцидента артисты МХАТ имени Горького выразили недовольство репертуарной политикой театра. В поддержку своих требований они создали петицию, в которой выступили за ограничение полномочий нового художественного руководителя.

В тексте петиции авторы ссылаются на слова министра культуры Владимира Мединского, предложившего в декабре 2018 года народной артистке СССР Татьяне Дорониной стать президентом театра и возглавить его художественный совет. Однако, как отмечается, на деле актриса так и не была наделена соответствующими полномочиями. Уточняется, что должность Дорониной носит лишь формальный характер, а дела МХАТ находятся в единственных руках Боякова.

«Фактически новый художественный руководитель театра Эдуард Бояков осуществляет свою деятельность независимо от художественного совета и президента театра, декларируя при этом наличие полного художественного согласия с Татьяной Дорониной и творческого контакта», — подчеркивается в тексте обращения.

Как известно, кадровые перестановки в руководстве МХАТа произошли в декабре предыдущего года. Согласно СМИ, в команду Боякова среди прочих вошли Сергей Пускепалис (он стал заместителем худрука по творческой работе) и Захар Прилепин (ответственный за литературную часть). На тот момент действующей главе театра — народной артистке Татьяне Дорониной — при этом была предложена должность президента театра, которая была специально введена именно под нее.