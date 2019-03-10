История в руках женщины: «Капитан Марвел» бьет рекорды

Лидером американского бокс-офиса за 8-10 марта стал блокбастер https://www.afisha.ru/movie/225903/ (у ленты и самой супергероини, к слову, крайне примечательная предыстория), который, естественно, не оставил ни шанса конкурентам в стартовые для себя выходные в прокате. Так, отчетный уикенд принес первому женскому сольнику франшизы (в то же время это уже 21 фильм серии) аж $153 млн — седьмое по величине открытие в истории саги, кстати. По мнению экспертов, в дальнейшем блокбастер не только не сбавит оборотов, но и даже немного разгонится: ожидается, что картина войдет в топ-5 самых прибыльных представителей киновселенной Marvel Stidios. Особо мощное выступление супергеройский боевик должен показать вплоть до 5 апреля, когда в американских кинотеатрах появится его прямой конкурент — «Шазам!» от DC.

Реклама

Интересен и тот факт, что «Капитан Марвел» на старте показал наименьший гендерный зрительский разрыв среди всех коллег по Marvel — в первые три дня проката мужская аудитория фильма составила всего 55%, что логично объясняется полом его главной героини. Лидером по процентному соотношению зрительниц к зрителем же по-прежнему является «Чудо-женщина» — 52% (!) против 48-и.

По-настоящему мощно блокбастер при этом показал себя на международной арене, завоевав себе место в пятерке крупнейших открытий в истории (вообще всего) кинематографа.

На второй строчке по итогам 8-10 марта финишировал мультик «Как приручить дракона 3», в ходе третьего для себя уикенда в США заработавший без малого $15 млн, то есть падение анимационной картины составило более 51%. Проект уверенно движется к преодолению гроссмейстерской планки в $500 млн (в сумме), и, вероятно, уже достаточно скоро добьется желаемого — не в этих выходные, так в следующие.

Замкнула первую тройку комедия «Семейные похороны Мэдеи» Тайлера Перри. Очередные приключения полюбившихся американцам героев за второй уикенд в прокате собрали $12 млн.

Прямо следом за топ-3 в свою очередь расположилась анимационная лента «Лего. Фильм 2», дебютировавшая в США еще 8 февраля, — $3,8 млн.

Строчкой ниже расположился блокбастер «Алита: Боевой ангел», по какой-то непонятной причине сильно обруганный западными критиками (но при этом получивший в целом позитивные отзывы от простых зрителей). Четвертый уикенд в Штатах принесет фильму, созданному Робертом Родригес и Джеймсом Кэмероном, $3,2 млн. Общие сборы проекта к настоящему моменту равняются $382 млн, то есть убыточным боевик назвать уже нельзя: на производство ленты, как известно, было потрачено $170 млн.

Шестое место досталось лауреату главной номинации недавней премии «Оскар» — роуд-муви «Зеленая книга». Учитывая поднявшийся вокруг картины «оскароносный» хайп, его нахождение в первой десятке американского бокс-офиса удивлять не должно, однако один момент все-таки по-настоящему поражает: минувший уикенд, принесший создателям «Книги» $2,5 млн, стал для драмы уже 17-м (!) в американском прокате.

Седьмой стала комедия Netflix «Ну разве не романтично?» — четвертые выходные и $2,4 млн.

Наконец, на восьмой и девятой строчках оказались комедийная спорт-драма «Борьба с моей семьей», одну из главных ролей в которой исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон (четвертый уикенд), и...

триллер «В объятиях лжи», обладающий незаурядным сюжетом и уникальным актерским тандемом Изабель Юппер / Хлоя Грейс Морец (вторые выходные). Заработали они соответственно $2,2 млн и 2,15 млн.