48 лет тюрьмы: что грозит актеру-гею, оболгавшему Трампа

Актер сериала «Империя» Джусси Смоллетт был официально обвинен в лжесвидетельстве. Члены жюри присяжных в Чикаго предъявили ему обвинения по 16 пунктам после того, как он солгал полиции, что стал жертвой преступления на почве расизма и гомофобии, пишет NBC. Смоллетт явился в полицейский участок Чикаго 29 января, где его взяли под арест за подозрение в организации нападения на самого себя. Причиной ложного заявления в полицию правоохранительные органы связали с недовольством актера его заработной платой. Об этом сообщает издание Mediate со ссылкой на представителя полиции города Чикаго Эдди Джонсона.

«Смоллетт совершил такую выходку из-за того, что не был доволен своей зарплатой. Меня беспокоит то, что сейчас преступления на почве ненависти сталкиваются с таким уровнем скептицизма, которого раньше не было», — сказал Джонсон на пресс-конференции.

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Помимо инсценировки нападения, актер отправил письмо с расистскими оскорблениями на свое имя в студию 20th Century Fox. После двух недель скандала продюсеры телекомпании приняли решение убрать из последних двух эпизодов сериала «Империя» персонажа Смоллетта. Они отметили, что активно обсуждаемые в СМИ обвинения против актера негативно влияют на сериал.

Ранее пресс-секретарь чикагской полиции Энтони Гулельми сообщил NBC News, что Смоллетта обвинили в инсценировке нападения и даче ложных показаний.

«Джусси Смоллет находится под арестом и под надзором детективов», — написал он твиттере.

Адвокаты 36-летнего артиста Тодд Пью и Виктор Хендерсон пообещали обеспечить своему клиенту «агрессивную защиту».

«Как и любой другой гражданин, мистер Смоллетт пользуется презумпцией невиновности. В частности, в ходе этого расследования, где и правдивая, и ложная информация стала общедоступной. В этом случае мы настаиваем на тщательном расследовании и будем придерживаться агрессивной линии защиты», — передает слова адвокатов TMZ.

Издание также сообщало, что максимальный срок лишения свободы за ложное обращение в полицию, совершенное Смоллеттом, составляет три года.

На новость об аресте актера отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он осудил Смоллетта за оскорбление миллионов людей своими «расистскими и опасными» фразами.

«Что насчет MAGA [«Make America great again», «Вернем Америке былое величие» — «Газета.Ru»] и миллионов людей, которых ты оскорбил своими расистскими и опасными комментариями?» — написал глава США в твиттере.

Напомним, вечером 28 января приехавший в Чикаго на съемки в сериале «Империя» актер Джусси Смоллетт якобы попал в больницу после нападения хулиганов. В СМИ сообщалось, что на 36-летнего калифорнийца, который шел из ресторана, напали двое мужчин.

По словам Джусси, он получил множество ушибов и перелом ребра. Особого резонанса ситуации придал тот факт, что на Смоллетта «напали» не простые грабители. Актер выразил предположение, что это были личные поклонники президента США Дональда Трампа, напавшие на чернокожего гея, чтобы его унизить. В прессе писали, что нападавшие издевались над ориентацией Смоллетта, высмеивали цвет его кожи, выкрикивая при этом знаменитый лозунг Трампа «MAGA». Отмечается, что злоумышленники набросили на шею актера веревку, завязали петлю и облили его отбеливателем. В СМИ при этом подчеркивалось, что незадолго до нападения артисту поступило письмо с оскорблениями и угрозами смерти.

На следующий день после произошедшего напрямую связанные со Смоллеттом источники рассказали TMG новые подробности инцидента. По их показаниям, полицейские отобрали у актера телефон, чтобы убедиться, что во время нападения он действительно говорил по нему со своим директором. В этот момент Джусси почувствовал себя неловко и не стал отдавать смартфон, в связи с чем полицейский заявил, что актер отказался переслать и записи. При этом Смоллетт был не против предоставить следователям аудиофайлы.