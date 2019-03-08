Суррогатная мать? Молодая жена Шнурова не хочет рожать

Шоумен Стас Барецкий раскрыл подробности личной жизни лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его супруги Ольги Абрамовой. По словам музыканта, новая избранница артиста в ближайшее время не планирует обзаводиться детьми, так как боится потерять стройность. При этом он подчеркнул, что сам Шнур мечтает о наследнике.

«Он мне говорил, что хотел бы снова стать папой, мечтает о наследнике. Но его молодая жена Ольга пока отказывается ему рожать. Может, боится фигуру испортить. Не исключаю, могут воспользоваться услугами суррогатной матери, не знаю», — передает слова Барецкого сайт kp.ru.

Согласно признанию шоумена, он был уверен, что молодая супруга Шнурова уже беременна — и поэтому музыкант выглядит таким счастливым. Барецкий добавил, что артист всячески задаривает Абрамову подарками, чтобы она согласилась «родить ему бебика».

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«Я-то как раз полагал, что Ольга уже беременная и поэтому Шнуров такой счастливый, летает на крыльях, но оказалось — нет, молодая не торопится. Шнуров жену задаривает подарками и вниманием, чтобы она согласилась родить ему бебика», — рассказал Барецкий. — Он в таком возрасте, когда ощущение отцовства будет наиболее осознанным, а семья полноценной. Он же стал отцом совсем молодым, не хватало времени на дочку <...> Но Ольге пока больше хочется заниматься собой».

По словам Барецкого, родные Абрамовой долгое время не принимали скандального музыканта. Также он отметил, что сейчас супруги весело проводят время в Москве и даже посещают казино. Шоумен уточнил, что теперь все финансовые вопросы в их семье решает Ольга.

«Там все по любви. Загулы у него в прошлом. Он же на публику такой весь хулиган, а в жизни ему хочется тепла и ласки. Я общался с Ольгой. Очень приятная, добрая <...> Родные Ольги не принимали ее выбора, но главное, что у супругов все хорошо», — пояснил Барецкий.

В разговоре про бывшую жену Шнурова Матильду, с которой он прожил в браке восемь лет, Барецкий поведал, что при разводе 45-летний артист отдал ей миллион долларов отступных.

«Под миллион долларов она от него отступных получила. У нее аппетиты будь здоров. Но Шнуров не жадный. Заработает», — заявил он.

В ходе интервью Барецкий, в начале 2000-х выступавший в группе «Ленинград», не исключил, что в ближайшее время снова поработает с давним коллегой. По словам шоумена, сейчас он ведет переговоры со Шнуровым по поводу записи саундтрека к его новому фильму «Брат 3».

«Я ему предложил сделать трек для будущего фильма, — добавил Барецкий. — <...> Деньги на съемки я нашел. Думаю, Сергей Шнуров сможет классный саундтрек написать».

Напомним, о своих намерениях снять третью часть фильма «Брат» скандально известный музыкант сообщил в конце февраля. По словам 46-летнего Барецкого, к созданию новой ленты руку также приложит боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, имевший многочисленные проблемы с законом.

«Мы будем снимать фильм «Брат 3» про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй — хитрый, а третий, извините меня, — нормальный. Соответственно, будем еще фильм снимать. В одной из главных ролей будет Дацик, я его заинтересовал в этом плане, он к этому готов», — заявил Барецкий в комментарии НСН.

На место исполнителя роли главного героя — актера Сергея Бодрова-младшего — при этом было решено пригласить блогера Кирилла Терешина, получившего широкую известность как «Руки-базуки» из-за деформированных мышц.

С критикой заявлений Барецкого уже выступил режиссер и продюсер Сергей Бодров-старший, который назвал идею снять продолжение культовых картин Алексея Балабанова «неудачной». Он подчеркнул, что не станет сотрудничать с авторами проекта, а также не намерен давать им какие-либо консультации. «Я слышал о съемках фильма, мне кажется, эта идея неудачная. У меня вопрос: а кто это сможет сыграть сейчас?» — приводит слова постановщика ТАСС.