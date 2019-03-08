Не для детей: из «Симпсонов» вырезали Майкла Джексона

Из мультипликационного сериала «Симпсоны» решили убрать голос Майкла Джексона, звучавший в одном из выпусков третьего сезона. По словам исполнительного продюсера Джеймса Брукса, это решение было «единственно возможным выбором» в свете новых обвинений против Джексона, которые содержатся в документальном фильме «Покидая Неверлэнд». Об этом он рассказал в комментарии The Wall Street Journal.

«Парни, с которыми я работаю и все время спорю про шутки, настроены однозначно», — подчеркнул Брукс.

Речь идет об эпизоде «Совершенно безумный папа», в ходе которого Гомер Симпсон попал в медицинское учреждение и встретил там мужчину, считающего себя Майклом Джексоном. Этого героя озвучивал сам «король поп-музыки». По информации журнала Variety, имя Джексона не было указано в титрах сериала, и его участие в озвучивании подтвердилось только через несколько лет.

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Напомним, в начале марта вышел четырехчасовой документальный фильм телеканала НВО «Покидая Неверлэнд», основанный на показаниях 41-летнего Уэйда Робсона и 37-летнего Джеймса Сейфчака, обвинивших Майкла Джексона в сексуальном насилии над ними. По словам мужчин, инциденты якобы произошли много лет назад, когда они были маленькими.

Сейфчак рассказал, что познакомился с артистом на съемках рекламного ролика, а Робсон был приглашен на аудиенцию с Джексоном после победы на детском танцевальном конкурсе. В компании других детей они проводили время на ранчо музыканта под названием Нэверленд вместе с родителями, а ночевали отдельно от родственников в одной комнате с Джексоном.

На создание разоблачительного фильма по заявлениям двух людей отреагировала правозащитная организация «Конференция южного христианского руководства», выступающая за права темнокожих в США. Президент компании Чарльз Стил назвал документалку Рида «посмертным линчеванием» певца.

«Меня беспокоит, что HBO, AT&T и Warner Media будут выдвигать обвинения против человека, который умер и не может себя защитить. Те же самые обвинения, выдвинутые в ходе судебного разбирательства при жизни Майкла Джексона, подтвердили его невиновность», — отметил Стил.

Ранее родственники Джексона также назвали посмертные обвинения певца в педофилии «публичным линчеванием» и направили телеканалу HBO письмо с претензиями.

«Мы не можем просто стоять в стороне, пока продолжается публичное линчевание, а твиттер-стервятники и другие лица, которые никогда не встречали Майкла, преследуют его», — написали родные певца.

Они заявили, что Робсон и Сейфчак — «лжесвидетели», потому что при жизни Джексона они отказались от обвинений в домогательствах. Невиновность музыканта была доказана около десяти лет назад в результате тщательного расследования.

«Никогда не было представлено ни одного вещественного доказательства чего-либо незаконного. Но СМИ готовы снова и снова верить этой лжи. Майкл не с нами и не может защитить себя сам, иначе подобные обвинения не были бы выдвинуты», — продолжили Джексоны.

Они возмутились тем, что сюжет картины основан на словах Сейфчака и Робсона, а мнения близких певца в нем не учитывается.

«Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей. Это не журналистика, это несправедливо», — заявили родственники Джексона.

Также они выразили сомнение по поводу жанра «Покидая Неверленд» и навали его не документальным, а «бульварным». Режиссер ленты Дэн Рид прокомментировал обвинения Джексонов: по его словам, созданный профессионалами четырехчасовой фильм нельзя назвать «желтым».

«Это четырехчасовой фильм опытного документалиста с многолетним опытом в расследовании сложных историй. Любой, кто разбирается в жанрах, поймет, что это документальный фильм», — сказал Рид в беседе с The Hollywood Reporter.

Недавно был анонсировал показ фильма «Покидая Неверлэнд» в России. Он выйдет в эфир 15 и 16 марта.