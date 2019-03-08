«Давно живем отдельно»: Собчак и Виторган заявили о разводе

В преддверии 8-го марта Ксения Собчак и Максим Виторган официально подтвердили слухи о расставании. Почти синхронно они написали об этом на страницах в инстаграме.

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Телеведущая заявила, что больше не намерена терпеть спекуляции на тему ее личной жизни, и призналась, что давно живет отдельно от супруга.

«Мы довольно давно живем отдельно, и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность», — отметила Собчак в подписи к фотографии, на которой она идет, опустив голову.

Она добавила, что делить имущество и, тем более, ребенка любящие родители не намерены — они будут иметь на Платона одинаковые права.

Максим Виторган в свою очередь опубликовал в соцсети кроваво-красный квадрат и тот же текст, что и у Собчак. Только в отличие от супруги он закрыл возможность комментирования записи.

Тем временем под постом журналистки появилось огромное количество записей с сожалением о распаде «такой красивой пары». Не обошлось и без негатива: некоторые пользователи обвинили Ксению в том, вот она не смогла сохранить семью и навести порядок в личной жизни.

Незадолго до публичного признания Виторган написал в инстаграме, что очень любит атмосферу Международного женского дня.

«Мой любимый праздник не Новый год и даже не собственный день рождения, а 8 марта! Потому что дамы улыбаются, в городе витает запах цветов, а мужчины как-то неожиданно выглядят свежее и подтянутей», — отметил актер.

Также муж Собчак обратился к женщинам с интересным предложением провести 8 марта в его обществе. Откровенный разговор, в ходе которого Виторган готов ответить на все вопросы, якобы также пройдет в соцсетях.

Вероятно, актер расскажет много интересного о волнующем общество расставании с Собчак.

Как теперь сложится судьба одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса — неизвестно. В СМИ уже несколько месяцев обсуждались предпосылки расставания Собчак с Виторганом из-за ее романа с режиссером Константином Богомоловым: однажды мужчины даже устроили драку в центре столицы.

На протяжении всего конфликта актер освещал подробности своей жизни в инстаграме и при этом удивлялся нелицеприятным комментариям от подписчиков. Так, один из пользователей обвинил Виторгана в том, что тот якобы публично «разыграл» разногласия с супругой Ксенией Собчак с целью пиара.

Владелец страницы был в ярости от этой фамильярности и грубо ответил незнакомцу, чем спровоцировал еще большую волну осуждающих высказываний в свой адрес.

«Какое это «все» дает вам моральное право лезть ко мне со своим мнением о моей личной жизни? В тот момент, когда вам хочется писать, вы же не делаете это в штаны и не спускаете их при всех, правильно? Вы терпите. Так с чего вы решили, что с этим процессом вы не должны терпеть? — разозлился Максим,

— Идите на форумы тех изданий, где вы читаете про меня всякую ерунду и испражняйтесь там своим мнением на здоровье. Чего вы ко мне-то претесь с ним? Я не прошу лезть в мою личную жизнь. Я говорю: лезете со своими суждениями по этому поводу? Идите лесом со всем уважением».

Ранее о романе Собчак и Богомолова высказалась актриса Дарья Мороз, которая раньше была женой режиссера. В комментарии телеграм-каналу «Антиглянец» она заявила, что не намерена обсуждать личную жизнь бывшего супруга.

«Что касается личной жизни каждого, мы ее не обсуждаем и не комментируем — это личное дело его и мое», — отметила актриса.

Также Дарья подтвердила, что они официально разведены с Богомоловым — бывшие супруги долгое время не освещали свою личную жизнь и даже после расставания иногда публиковали совместные фотографии.

«Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь. Поэтому никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе», — заключила Мороз.