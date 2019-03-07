1937-й год на Украине? Кто завел дело на Зеленского

Политолог и кандидат исторических наук Антон Бредихин дал свою оценку ситуации с уголовным преследованием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Бредихин напомнил, что ранее шоумена пытались снять с выборов в связи с тем, что в стране скоро стартует третий сезон сериала «Слуга народа» с его участием — и его можно расценивать как предвыборную агитацию, которую сам кандидат не оплачивал.

«Теперь пошли еще дальше — решили возбудить уголовное дело. Суда, реального наказания, скорее всего, не будет, но на рейтинге кандидата это может отразиться. Ведь Зеленскому придется делать какие-то заявления, оправдываться. Даже неподтвержденное уголовное дело может уменьшить его рейтинг. И те избиратели, которые относятся к числу неопределившихся, могут встать на сторону другого кандидата», – приводит слова эксперта РИА «Новости».

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Напомним, что ранее лидер «Студии Квартал 95» опубликовал в своем фейсбуке видеообращение к сторонникам, в котором выразил опасения о готовящихся против него уголовных делах и провокациях.

«Вы знаете, 31 декабря давно прошло, а я продолжаю получать подарочки от нашей власти. Сначала политики говорили: как это так человек без политического опыта может думать и идти в кандидаты в президенты? Этого не может быть. У нас во власти очень много специалистов, которые работают в политике уже 28 лет», — начал артист.

Он рассказал о том, что в его адрес сейчас льется «целый водопад оскорблений и фейков», а его дети и другие родственники стали жертвами угроз. «На это все тратились миллионы долларов. Однако все это не сработало. Почему? Потому что все, за что берется наша власть, — не работает», — язвительно подчеркнул Зеленский.

По мнению шоумена, власти страны «пробили дно» своими действиями, якобы направленными на дискредитацию его кандидатуры перед предстоящими президентскими выборами. «Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, регистрируют уголовное дело против меня, против «Квартала» — отмывание каких-то там денег», — заявил он.

Вместе с тем Зеленский сообщил подписчикам о планах украинского руководства страны поместить его политические билборды на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Он отметил, что для этой цели представители власти разыскивают необходимые контакты на территории ЛНР, а также иронизировал, что его радует факт наличия у них друзей среди луганского руководства.

«В-четвертых, депутат одной партии из трех букв — я не знаю, что с человеком, возможно, передоз — регистрирует уголовное дело лично против меня», — добавил Владимир.

По словам кандидата в президенты, он ожидает, что в ближайшее время против него будет зарегистрировано уголовное дело о ДТП, произошедшее около 17 лет назад.

«Я думаю, что в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека. Ну, люди добрые, ну, это же совсем предел», — заявил он.

Также Зеленский поблагодарил «профессионалов из правоохранительных органов» за предоставленную информацию о планах украинских властей на его счет.

«Есть нормальные люди, и это очень круто, а всем тем фейкерам хочу сказать: «Мы все помним. Ничего не забудем, и будет ответ. Будет. По закону», — заключил он.

Напомним, что команда КВН «95-й квартал», чьим капитаном Зеленский был на протяжении шести лет, была основана в 1997 году. Команда четыре года выступала в Москве и давала гастроли на территории СНГ. В одном из интервью Зеленский рассказывал, что ему поступало предложение оставить коллектив и занять должность редактора в КВН, от которого он отказался. Позже артист принял предложение о проведении цикла концертов, которые затем переросли в полноценное сотрудничество и стали фундаментом для создания «Студии Квартал 95», имевшей большой успех среди зрителей.