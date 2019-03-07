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Женщина-супергерой, драконы и любовницы: на что пойдут россияне

Прогноз российского бокс-офиса на ближайшие выходные

Кадр из фильма «Капитан Марвел» (2019) Marvel Entertainment
Кадр из фильма «Капитан Марвел» (2019)
Убийственный старт первого женского сольника Marvel, мощь мультика «Как приручить дракона 3» и связанный с «Оскаром» успех «Зеленой книги»: «Газета.Ru» прогнозирует главные показатели отечественного бокс-офиса на стартовавший уикенд.

Лидером российского бокс-офиса за 7-10 марта станет супергеройский боевик «Капитан Марвел», уверены эксперты. Справедливости ради, особым знатоком отечественного бокс-офиса и медиабизнеса в целом для подобных прогнозов быть вовсе не обязательно — очевидно, что в свои первые выходные в кинотеатрах очередной проект Marvel Stidios попросту не мог финишировать ниже «золотой» позиции.

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Прокатчики, к слову, очень грамотно подгадали дату премьеры: первый женский сольник франшизы (и при этом уже 21 картина серии) выходит аккурат под день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию (про официальный дополнительный выходной на этой неделе тоже не забываем). Ожидается, что блокбастер, главные роли в котором исполнили Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Л. Джексон, заработает на старте в нашей стране около 600 млн рублей. Любопытно, что если прогнозы относительно успешного дебюта «Капитана» действительно сбудутся, то лента в ходе этого уикенда в одиночку заработает больше всех остальных фильмов, находящихся в прокате, вместе взятых.

Вторую строчку, без сомнений, займет лидер двух предыдущих недель — третья часть мультфраншизы «Как приручить дракона». Завершающий популярную сагу проект еще до наступления третьих для себя выходных в России достаточно уверенно преодолел психологическую планку в 1 млрд рублей. По итогам стартовавшего уикенда отечественная касса ленты пополнится еще на 240 млн рублей. Что интересно, даже спустя полмесяца после премьеры у мультфильма остается аж 1600 мест — тогда как у того же «Капитана Марвел» (высокобюджетного дебютанта от Marvel, напомним) их «всего» 1500.

Замкнет тройку лидеров, вероятно, российская комедия «Любовницы» с Паулиной Андреевой, Александрой Бортич и Юлией Александровой в главных ролях, стартовавшая в стране в прошлый четверг. Имея чуть более 1000 копий, картина соберет за 7-10 марта в районе 80 млн рублей, немалую роль в чем сыграет все тот же Международный женский день.

Прямо следом за топ-3, скорее всего, финиширует сиквел крутейшего молодежного хоррора «Счастливого дня смерти». Продолжение бодрого ужастика (вторую часть, правда, буквально преступно записывать в жанр «ужасы», ведь это чистой воды приключенческая комедия с минимальным количеством скримеров) заработает на вторых для себя выходных в районе 35 млн рублей. Несмотря на то, что лента на данный момент выступает чуть хуже первой части, в «минус» ее создатели уж точно не уйдут — производственный бюджет фильма, как известно, составил всего $9 млн, что в 2019 году для индустрии почти не деньги.

Кадр из фильма «Счастливого нового дня смерти» (2019) Digital Riot Media
Кадр из фильма «Счастливого нового дня смерти» (2019)

Замкнет первую пятерку российский ремейк итальянской трагикомедии «Идеальные незнакомцы»«Громкая связь» по сценарию «Квартета И». В этот уикенд (уже четвертый) лента, созданная режиссером «Я худею» Алексеем Нужным, соберет приблизительно 30 млн рублей, имея всего 800 копий.

Шестым станет лауреат главной номинации недавнего «Оскара» — роуд-муви «Зеленая Книга». Картина, стартовавшая в России еще 24 января, продолжит пожинать плоды абсолютно заслуженного триумфа на премии Американской академии киноискусств и заработает примерно 25 млн рублей. Страшно констатировать, но подобную сумму проекту принесут всего лишь 250 мест.

На седьмой строчке, вероятно, финиширует триллер Клинта Иствуда «Наркокурьер», вышедший на российские экраны в прошлый четверг. Вторые выходные в стране обогатят казну фильма на 22 млн рублей. Надо сказать, не самый плохой результат с учетом того, что работе Иствуда было отведено всего 385 копий.

Наконец, замкнет список новичок недели — российско-бельгийско-чешский мультфильм «Гурвинек. Большая игра». Анимационная лента заработает около 20 млн рублей, имея аж 1000 мест.