Женщина-супергерой, драконы и любовницы: на что пойдут россияне

Лидером российского бокс-офиса за 7-10 марта станет супергеройский боевик «Капитан Марвел», уверены эксперты. Справедливости ради, особым знатоком отечественного бокс-офиса и медиабизнеса в целом для подобных прогнозов быть вовсе не обязательно — очевидно, что в свои первые выходные в кинотеатрах очередной проект Marvel Stidios попросту не мог финишировать ниже «золотой» позиции.

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Прокатчики, к слову, очень грамотно подгадали дату премьеры: первый женский сольник франшизы (и при этом уже 21 картина серии) выходит аккурат под день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию (про официальный дополнительный выходной на этой неделе тоже не забываем). Ожидается, что блокбастер, главные роли в котором исполнили Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Л. Джексон, заработает на старте в нашей стране около 600 млн рублей. Любопытно, что если прогнозы относительно успешного дебюта «Капитана» действительно сбудутся, то лента в ходе этого уикенда в одиночку заработает больше всех остальных фильмов, находящихся в прокате, вместе взятых.

Вторую строчку, без сомнений, займет лидер двух предыдущих недель — третья часть мультфраншизы «Как приручить дракона». Завершающий популярную сагу проект еще до наступления третьих для себя выходных в России достаточно уверенно преодолел психологическую планку в 1 млрд рублей. По итогам стартовавшего уикенда отечественная касса ленты пополнится еще на 240 млн рублей. Что интересно, даже спустя полмесяца после премьеры у мультфильма остается аж 1600 мест — тогда как у того же «Капитана Марвел» (высокобюджетного дебютанта от Marvel, напомним) их «всего» 1500.

Замкнет тройку лидеров, вероятно, российская комедия «Любовницы» с Паулиной Андреевой, Александрой Бортич и Юлией Александровой в главных ролях, стартовавшая в стране в прошлый четверг. Имея чуть более 1000 копий, картина соберет за 7-10 марта в районе 80 млн рублей, немалую роль в чем сыграет все тот же Международный женский день.

Прямо следом за топ-3, скорее всего, финиширует сиквел крутейшего молодежного хоррора «Счастливого дня смерти». Продолжение бодрого ужастика (вторую часть, правда, буквально преступно записывать в жанр «ужасы», ведь это чистой воды приключенческая комедия с минимальным количеством скримеров) заработает на вторых для себя выходных в районе 35 млн рублей. Несмотря на то, что лента на данный момент выступает чуть хуже первой части, в «минус» ее создатели уж точно не уйдут — производственный бюджет фильма, как известно, составил всего $9 млн, что в 2019 году для индустрии почти не деньги.

Digital Riot Media Кадр из фильма «Счастливого нового дня смерти» (2019)

Замкнет первую пятерку российский ремейк итальянской трагикомедии «Идеальные незнакомцы» — «Громкая связь» по сценарию «Квартета И». В этот уикенд (уже четвертый) лента, созданная режиссером «Я худею» Алексеем Нужным, соберет приблизительно 30 млн рублей, имея всего 800 копий.

Шестым станет лауреат главной номинации недавнего «Оскара» — роуд-муви «Зеленая Книга». Картина, стартовавшая в России еще 24 января, продолжит пожинать плоды абсолютно заслуженного триумфа на премии Американской академии киноискусств и заработает примерно 25 млн рублей. Страшно констатировать, но подобную сумму проекту принесут всего лишь 250 мест.

На седьмой строчке, вероятно, финиширует триллер Клинта Иствуда «Наркокурьер», вышедший на российские экраны в прошлый четверг. Вторые выходные в стране обогатят казну фильма на 22 млн рублей. Надо сказать, не самый плохой результат с учетом того, что работе Иствуда было отведено всего 385 копий.

Наконец, замкнет список новичок недели — российско-бельгийско-чешский мультфильм «Гурвинек. Большая игра». Анимационная лента заработает около 20 млн рублей, имея аж 1000 мест.