Руки-базуки, Пугачева и Бузова: все секреты «Брата 3»

Шоумен Стас Барецкий заявил, что определился с исполнителем главной роли в фильме-продолжении культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат 3». По его словам, на место Сергея Бодрова-младшего было решено пригласить блогера Кирилла Терешина, получившего широкую известность как «Руки-базуки» из-за деформированных мышц

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«Открою вам новый маленький секрет готовящегося фильма. Главную роль в нем сыграет мега-звезда «синтолового шоу-бизнеса» — Кирилл «Руки-Базуки». Это будет бомба», — приводит слова Барецкого НСН.

В интервью телеканалу «Звезда» скандально известный исполнитель поделился другими подробностями работы над фильмом. Так, по его словам, в картине согласился сыграть актер, исполнивший одну из главных ролей в оригинальных фильмах Балабанова – Виктор Сухоруков.

«Веду переговоры с Сухоруковым. В интервью он сказал, что отказался, а на самом деле согласился. Я даже не понял, почему он так отказался в интервью…» — сообщил Барецкий.

Также в фильме планируется задействовать лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, вместе с которым Барецкий выступал на протяжении четырех лет, и телеведущую Ольгу Бузову, так как шоумен «знает ее хорошую подругу».

«Хочу в фильм затащить Ольгу Бузову. Знаю ее хорошую подругу, лучшую. Во-первых, Ольга Бузова споет песню к фильму, во-вторых, роль для нее тоже есть — звезды, сыграет саму себя», — заявил он.

Помимо этого, шоумен рассчитывает на участие в съемках актера Никиты Джигурды. Как рассказал Барецкий, Джигурда якобы потребовал, чтобы в паре с ним сыграла бывшая супруга — фигуристка Марина Анисина, для которой теперь «подгоняется» роль.

«Будут известные актеры, будет Джигурда сниматься… Недавно с ним разговаривал, он попросил, чтобы снималась Анисина с ним вместе. Под нее роль подгоняем, парой будут сниматься», — сообщил шоумен.

Кроме того, Барецкий поделился и деталями сюжета фильма. Джигурда, по его словам, должен будет сыграть киллера, нанятого для убийства «ключевых персонажей» — певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина.

«По поводу локации — там будет сидеть киллер, Джигурда, и отстреливать известных персонажей ключевых, Пугачеву с Галкиным. Понимаете, заказ поступил, и вот он будет их отстреливать», — сказал Барецкий.

Будущий режиссер сообщил, что локацию для фильма готово предоставить руководство Останкинской телебашни. «Они дали добро первоначально, не отказались», — подчеркнул он.

Раскрыл Барецкий и источник финансирования своего проекта. Он отметил, что закрученный сюжет и развязка понравились бизнесменам, занимающимся ритуальными услугами, которые оказали финансовую поддержку.

«Деньги есть, люди выделили из ритуального бизнеса. Идея понравилась — третий «Брат», продолжение. Там будет очень закрученный сюжет и развязка такая, что все офигеют, как я надеюсь», — добавил Барецкий.

По его задумке — противостоять злу должен будет герой в исполнении Терешина. На одной стороне с ним выступит персонаж, роль которого планируется доверить недавно покинувшему тюрьму бойцу смешанных единоборств Вячеславу Дацику, об участии которого в фильме Барецкий уже говорил ранее.

«Брат ему будет препятствовать, а Дацик будет играть монаха-проповедника. Вот такая интрига, можно сказать», — подытожил он.

Отдельно Барецкий коснулся и вопроса саундтрека. Он рассказал, что музыку к фильму запишет группа «На-На», а ее бывший продюсер Бари Алибасов также снимется в фильме в одной из ролей.

«[Работа над фильмом] вызвала такой всеобщий интерес, даже не ожидал…» — поделился он своими переживаниями.

Он подчеркнул, что сценарий к фильму готов, съемки уже начались, а для работы на площадке был приглашен второй режиссер.

Ранее отец исполнителя главной роли в первых двух частях фильма «Брат» — режиссер Сергей Бодров — назвал идею продолжения дилогии «неудачной» и отказался сотрудничать с его авторами. Его позицию поддержал Сергей Сельянов, постоянный продюсер Алексея Балабанова, который назвал проект «хамством, неуважением и глупостью».