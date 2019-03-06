«Взял сына за шею»: в Москве избили семью Дудя

На западе Москвы произошло нападение на мать и брата видеоблогера Юрия Дудя, по данному факту было возбуждено уголовное дело, передает ФАН со ссылкой на источник. По данным телеграм-канала Mash, нападение на 62-летнюю мать и 39-летнего брата интервьюера произошло рядом с их собственным домом в 8:00 по московскому времени, в нападении участвовали несколько человек.

Отмечается, что родственников журналиста избили в ходе попытки похищения сына Игоря Дудя, который разводится с женой.

Когда родственник ютьюб-звезды вместе с бабушкой мальчика вел его в детский сад, к ним подъехали два автомобиля, в которых находились жена Игоря Юлия, ее 59-летний отец, а также еще три мужчины.

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Ребенка удалось отбить, однако когда Игорь подал заявление о произошедшем в правоохранительные органы, полученные им и его матерью травмы были признаны несерьезными.

«Там чисто семейная разборка старшего брата со своей бывшей женой. Поэтому в полиции случившееся расценили как семейный конфликт, дело сразу не возбудили», — пояснил источник в правоохранительных органах.

После проверки, которая заняла три месяца, пишет телеграм-канал Baza, полиция отказалась возбуждать дело, однако прокуратура своим решением вернула его на дополнительную проверку. Полицейские открыли уголовное производство в соответствии со статьей «Побои».

При этом сама Юлия обвинила в происходящем именно родственников Дудя, которые якобы насильно разлучили ее с ребенком. Она рассказала, что у них с супругом возник конфликт относительно того, с кем будет жить сын. По ее словам, после мирного расставания муж, посоветовавшись с семьей, выкрал ребенка и увез его к своим родителям.

«С начала осени и до 16 октября он давал мне общаться с сыном на тюремных условиях. В его присутствии, когда ему удобно. Ребенок на него постоянно озирался, искал глазами одобрение своего поведения, он был полностью им накручен», — заявила женщина.

Юлия также отметила, что в день нападения приехала с отцом к мужу, чтобы «поговорить». Она подчеркнула, что ее супруг занят на работе и много сидит за компьютером дома, не уделяя ребенку достаточного внимания.

«Но все получилось на повышенных тонах и в конфликтной форме. Я сына забрала, посадила в машину. Игорь подбежал, стал вырывать у меня, орать «помогите, спасите», удушающим приемом взял сына за шею», — рассказала она.

Мать ребенка подчеркнула, что супругу было не важно, как себя чувствует их сын в этой ситуации, в то время как ее отец пытался «оттянуть ему руку, чтобы ребенок не задохнулся».

«А теперь они поворачивают все дело так, будто приехали совершенно больные люди, хотя я — мать, я имею такое же право на общение с ребенком. А то, что он там написал — избиение — ну, вы можете себе представить: я держу ребенка на руках — и? Кого я могу избить?», — подытожила она.

Сообщается, что в ближайшее время участников нападения планируют допросить по данному делу. Инцидент среди прочих уже прокомментировала журналистка Ксения Собчак, которая опубликовала в своем телеграм-канале ссылку на новость о произошедшем, сопроводив ее нецензурным комментарием.

В начале 2019 года в прессе появилась информация о том, что в суд был подан иск к самому Юрию Дудю и телеведущей Анастасии Ивлеевой из-за интервью, которое было опубликовано 21 августа. По словам представителей суда, истец потребовал от обоих участников разговора по 50 млн рублей, а также опровержения прозвучавшей в нем информации. При этом что именно требует опровергнуть истец — в суде не сообщили.

Иск к Дудю и Ивлеевой был подан спустя несколько месяцев после того, как им была присуждена первая российская премия в области веб-индустрии. Ивлееву назвали онлайн-персоной года, а интервьюер получил специальный приз за вклад в развитие веб-индустрии. Однако ни один из них не явился на саму церемонию вручения наград. За месяц до этого был опубликован доклад о предпочтениях россиян в журналистике, в котором говорилось, что большинство опрошенных признали Дудя наиболее авторитетным интернет-журналистом.