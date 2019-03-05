«Наш враг не устает»: о чем новый трейлер «Игры престолов»

Американская телевизионная сеть HBO представила трейлер заключительного сезона фантастической саги «Игра престолов». Премьера первого эпизода состоится утром 15 апреля по московскому времени.

Реклама

В первые секунды ролика зрители видят повзрослевшую Арью Старк (Мэйси Уильямс). «Я знаю смерть. У нее много лиц. Не терпится увидеть и это», — произносит героиня, вероятно, подразумевая, решающую батальную сцену сезона.

Кроме того, в видео показали Сансу Старк, Джона Сноу вместе с Дейенерис, ее драконов, а также Серсею и Джейми Ланнистеров. Судя по трейлеру, оставшиеся в живых персонажи готовятся к главной встрече с армией Короля Ночи. «Наш враг не устает, не останавливается и ничего не чувствует», — говорится в видео.

Финальное шоу будет состоять из шести полуторачасовых эпизодов — и, учитывая масштабность проекта (съемки проходят одновременно в Хорватии, на Канарских островах, в Андалусии и Исландии), сезон станет одним из самых масштабных и эпичных за все время существования сериала. В заключительном эпизоде седьмого сезона перед персонажами возникли две серьезные проблемы — как побороть многочисленную армию ходячих мертвецов и кто в итоге займет Железный трон.

Примечательно, что до этого авторы «Игры престолов» демонстрировали только тизеры заключительного сезона. В последнем из них отсутствовали фрагменты из будущих серий, в то же время создатели шоу показали карту Вестероса с территориями, за которые будут бороться представители враждующих династий. Карта уже встречалась в сериале ранее — это стол в форме континента, расположенный в замке Драконий Камень.

Главными героями тизера стали символы основных враждующих домов саги — лютоволк, дракон и лев. В ролике показано, как лед сначала замораживает силуэт лютоволка, а затем — дракона, в то время как огонь охватывает статую льва.

После того, как видео попало в сеть, фанаты саги принялись искать хоть какие-то намеки на будущий сюжет. Так, по одной из теорий, финальная битва между белыми ходоками и живыми произойдет на Драконьем Камне. Некоторые предположили, что охваченный огнем символ Ланнистеров может означать гибель дома.

Ранее актер Ричард Мэдден в разговоре с корреспондентом американского журнала The Hollywood Reporter поделился своим мнением о том, как может завершиться популярный во всем мире сериал. Напомним, герой Мэддена — Робб Старк, известный в сериале как покойный Король Севера — был убит в третьем сезоне. Артист признался, что теперь он наслаждается «Игрой престолов» как обычный зритель.

«Я с нетерпением жду выхода нового сезона. Сегодня я просто зритель, мне это очень нравится. Один из минусов быть частью шоу заключался в том, что у меня был сценарий и я знал, что произойдет. Сейчас у меня его нет, так что я действительно могу наслаждаться захватывающим зрелищем», — заявил он.

Мэдден также отметил, что не знает, чем завершится последний сезон шоу, однако высказал весьма мрачное предположение относительного этого. По его словам, все умрут, а в живых останутся только летающие повсюду драконы.

«Мне кажется, что в итоге останутся три летающих повсюду дракона, а все остальные умрут. Так действительно может быть!» — заключил актер.

«Игра престолов», несомненно, является главным хитом HBO за последние десять лет (в истории?). В прошлом подобный статус среди зрителей по всему миру получил другой (не менее популярный) проект телеканала — «Секс в большом городе».

Сериал практически каждый год оказывается одним из основных фаворитов «Эмми». Например, в прошлом году он был номинирован на 22 статуэтки. Многосерийное шоу уже в третий раз признается лучшим драматическим сериалом. Ранее «Игра престолов» одерживала победу в 2015 и 2016 годах. В 2017-м сага не попала в число номинантов в связи с тем, что ее авторам пришлось перенести выход финального сезона практически на год вперед, что противоречит правилам включения сериала в конкурсную категорию.