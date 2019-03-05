Новый скандал: Малышева с головой в руке

Ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева удивила аудиторию в студии и телезрителей, появившись в студии своей передачи с искусственной копией собственной головы в руках. Компанию Малышевой в этом мероприятии составили ее соведущие, в руках которых также были макеты голов.

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«Разум. Использовать или потерять? Как вы будете стариться? Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить, или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?» — задалась вопросом Малышева.

Она пояснила, что таким образом хотела затронуть тему болезни Альцгеймера, а искусственные головы были сделаны художниками программы в качестве «символа».

«Снесет ли вашу голову, забудете ли вы все — или вы останетесь трезвым и разумным человеком? Это серьезнейший вопрос. Как символ этого вопроса и символ сохранения разума мы попросили художников сделать вот такие наши головы, потому что так хочется иметь запасную, чтобы на старости лет не забыть тех, кого ты любишь, не забыть ничего», — сказала она.

Малышева также обратила внимание зала и зрителей на то, что болезнь Альцгеймера может быть диагностирована и у людей, которые были известны на протяжении всей жизни своей памятью и талантом. В качестве примера она привела случай заболевания народной артистки России Маргариты Тереховой.

«Если в молодости актриса могла запоминать многостраничные тексты, то теперь, говорят, она не узнает даже детей», — сказала телеведущая.

Кроме того, она отметила, что семье легендарной актрисы не хватало средств на то, чтобы приобрести необходимые лекарства и обеспечить уход за Тереховой, и пригласила в студию ее сына Александра.

«Маме всегда была свойственна некоторая растерянность и артистическая отрешенность. Она часто погружалась в свои мысли, витала в каких-то иных сферах. Быт ее не очень увлекал всегда — творческий беспорядок, в котором она ориентировалась, кстати, безупречно», — рассказал сын актрисы.

По его словам, если они с сестрой убирались в квартире матери, когда та была в отъезде, то после возвращения артистка не могла ничего найти и обвиняла их в том, что они разложили все ее вещи по своим правилам.

«У нее было свое восприятие быта, физического и материального мира», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, когда поведение матери перестало казаться ему особенностями поведения и стало походить на признаки заболевания, сын актрисы рассказал о периоде, в ходе которого Терехова «скупала еду».

«Она брала такую сумку большую, устраивала рейд по магазинам и скупала огромное количество еды — копченое мясо, прочее… Ты открываешь холодильник и видишь стену из продуктов. Это было очень странно. Никто это не ел. Коробки конфет могли появляться, восемь кефиров», — рассказал Терехов.

Он также предположил, что в этот момент актриса находилась в пограничном положении между болезнью и здоровым состоянием и не совсем отдавала себе отчет в происходящем. Переломным моментом сын назвал необходимость ограничивать мать в передвижениях.

«Мама очень любила раньше гулять. Она всегда ходила пешком — другой человек закажет такси, поедет на метро», — отметил он.

Однако после того, как Терехова в первый раз потерялась, актрису вернули домой незнакомые люди, узнавшие звезду кинематографа.

«Я помню мамин взгляд, полный растерянности — такой детский. И ты понимаешь, что, к сожалению, человек не готов принять то, что его ограничивают», — поделился сын актрисы.

По его словам, после этого родственникам пришлось установить замки на балконную дверь в ее квартире, а также дополнительные запоры на входную дверь, что вызывало сильный протест у Тереховой, обладавшей сильным характером и не привыкшей к тому, чтобы кто-то ей указывал или ограничивал жизненное пространство.

В свою очередь Малышева рассказала, что ее отца случайным образом нашла милиция в подмосковном Троицке, когда тот стал забывать свой адрес. Согласно телеведущей, есть 40-процентный риск того, что она сама тоже станет жертвой болезни.

«Распад случается не в одну ночь, он длительный. Я хочу очень много дел успеть сделать, сказать своим детям до того, как, если суждено, я перестану нормально функционировать, перестану помнить, узнавать и так далее», — отметила Малышева.

Телеведущая также выразила надежду, что если ей придется столкнуться с болезнью Альцгеймера, медицина сможет создать новые лекарства, пока она «будет распадаться».