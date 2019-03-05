Новый поворот: что делал Кит Флинт перед смертью

Скончавшийся в возрасте 49 лет солист известной британской группы The Prodigy Кит Флинт за 48 часов до смерти пробежал пятикилометровый марафон. Музыкант преодолел дистанцию за 21 минуту и 22 секунды и после окончания забега пребывал в приподнятом настроении, пишет Daily Mail.

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Ранее сообщалось, что вокалист и танцор The Prodigy совершил суицид. Тело Флинта было обнаружено утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. По информации The Sun, за несколько дней до смерти музыкант выставил жилье на продажу за 1,5 миллиона фунтов стерлингов для раздела имущества с женой. В день гибели супруга Каи находилась в Японии. Пара поженилась в 2006-м, но спустя годы в их отношениях наступил кризис, и они разошлись.

Фоторепортаж: Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт __is_photorep_included12222439: 1

Узнав о трагедии, лидер коллектива The Prodigy — диджей Лиам Хоулетт — опубликовал в инстаграме запись, в которой признался, что не может поверить в произошедшее.

«Новость правдива. Я не могу поверить, что действительно произношу это, но наш брат Кит ушел из жизни, совершив самоубийство. Я в шоке, чертовски зол, растерян, а мое сердце разбито... Покойся с миром. Твой брат Лиам», — написал Хоулетт.

По словам многочисленных поклонников музыканта, с уходом Флинта закончилась «большая и славная история The Prodigy». Фанаты попросили оставшихся участников группы не приглашать на место умершего певца кого-то другого, чтобы «не осквернять наследие» их товарища.

Спустя несколько часов после смерти вокалиста в британской шоу-викторине The Chase был представлен некорректный вопрос, который подверг руководство передачи резкой критике.

В заранее записанном видео ведущий спросил «В каком из этих коллективов меньше всего участников?» и предложил варианты: Pretenders, The Proclaimers и The Prodigy. Об этом сообщает EveningStandart. Поклонники Флинта назвали «ужасным» решение о выпуске эпизода в такое неподходящее время.

«The Chase действительно задали вопрос о наименьшем количестве участников групп с The Prodigy в вариантах ответов в день смерти Кита Флинта? Ужасный вкус», — написал в твиттере один из зрителей.

В свою очередь поклонники футбола обвинили в смерти Флинта игрока лондонского «Арсенала» Аарона Рэмзи. Дело в том, что в минувшие выходные 28-летний валлиец стал автором одного из голов в матче чемпионата Англии против столичного «Тоттенхэма» (1:1). Согласно уже достаточно давно сложившемуся поверью, каждый из забитых Рэмзи мячей (отличается он, надо сказать, не очень часто) с пугающей точностью предсказывает скорую кончину какого-то знаменитого человека. Так, ранее Аарон «убил» основателя Apple Стива Джобса, ливийского диктатора Муаммара Каддафи, музыкантов Дэвида Боуи и Уитни Хьюстон, а также актеров Юрия Яковлева, Алана Рикмана и Робина Уильямса.

В июле текущего года у The Prodigy запланирован концерт в Москве. Согласно неофициальным сообщениям СМИ, после смерти звезды коллектива мероприятие могут отменить или перенести на другую дату.

Ранее в комментарии «Газете.Ru» лидер The Prodigy Хоулетт рассказал, что свой последний альбом «No Tourists», вышедший в ноябре прошлого года, участники группы частично записали в столице России.

«В основном, да, альбом был записан в домашней студии. Но какие-то вещи мы записали и в Москве», — сообщил диджей.

По его словам, музыкантам коллектива нравится приезжать в Москву с гастролями.

«Мы очень любим приезжать в Россию, делали это не раз, и это одна из наших любимых стран, когда мы едем в тур. Я очень хочу снова выступить в России и надеюсь, что ее включат в концертный тур к новому альбому (разговор с музыкантом состоялся еще до оглашения точного графика очередных гастролей The Prodigy — «Газета.Ru»)», — отметил Хоулетт.

В конце 1980-х Кит Флинт познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом, создавшим группу The Prodigy. Сначала он выступал с коллективом как танцор, а в 1996-м впервые попробовал себя в качестве вокалиста.