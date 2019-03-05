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Новый поворот: что делал Кит Флинт перед смертью

Что солист The Prodigy делал перед смертью

Совершивший самоубийство солист группы The Prodigy Кит Флинт за 48 часов до смерти пробежал пятикилометровый кросс. По данным СМИ, после спортивных нагрузок музыкант находился в приподнятом настроении.

Скончавшийся в возрасте 49 лет солист известной британской группы The Prodigy Кит Флинт за 48 часов до смерти пробежал пятикилометровый марафон. Музыкант преодолел дистанцию за 21 минуту и 22 секунды и после окончания забега пребывал в приподнятом настроении, пишет Daily Mail.

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Ранее сообщалось, что вокалист и танцор The Prodigy совершил суицид. Тело Флинта было обнаружено утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. По информации The Sun, за несколько дней до смерти музыкант выставил жилье на продажу за 1,5 миллиона фунтов стерлингов для раздела имущества с женой. В день гибели супруга Каи находилась в Японии. Пара поженилась в 2006-м, но спустя годы в их отношениях наступил кризис, и они разошлись.

Фоторепортаж: Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

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Узнав о трагедии, лидер коллектива The Prodigy — диджей Лиам Хоулетт — опубликовал в инстаграме запись, в которой признался, что не может поверить в произошедшее.

«Новость правдива. Я не могу поверить, что действительно произношу это, но наш брат Кит ушел из жизни, совершив самоубийство. Я в шоке, чертовски зол, растерян, а мое сердце разбито... Покойся с миром. Твой брат Лиам», — написал Хоулетт.

По словам многочисленных поклонников музыканта, с уходом Флинта закончилась «большая и славная история The Prodigy». Фанаты попросили оставшихся участников группы не приглашать на место умершего певца кого-то другого, чтобы «не осквернять наследие» их товарища.

Спустя несколько часов после смерти вокалиста в британской шоу-викторине The Chase был представлен некорректный вопрос, который подверг руководство передачи резкой критике.

В заранее записанном видео ведущий спросил «В каком из этих коллективов меньше всего участников?» и предложил варианты: Pretenders, The Proclaimers и The Prodigy. Об этом сообщает EveningStandart. Поклонники Флинта назвали «ужасным» решение о выпуске эпизода в такое неподходящее время.

«The Chase действительно задали вопрос о наименьшем количестве участников групп с The Prodigy в вариантах ответов в день смерти Кита Флинта? Ужасный вкус», — написал в твиттере один из зрителей.

В свою очередь поклонники футбола обвинили в смерти Флинта игрока лондонского «Арсенала» Аарона Рэмзи. Дело в том, что в минувшие выходные 28-летний валлиец стал автором одного из голов в матче чемпионата Англии против столичного «Тоттенхэма» (1:1). Согласно уже достаточно давно сложившемуся поверью, каждый из забитых Рэмзи мячей (отличается он, надо сказать, не очень часто) с пугающей точностью предсказывает скорую кончину какого-то знаменитого человека. Так, ранее Аарон «убил» основателя Apple Стива Джобса, ливийского диктатора Муаммара Каддафи, музыкантов Дэвида Боуи и Уитни Хьюстон, а также актеров Юрия Яковлева, Алана Рикмана и Робина Уильямса.

В июле текущего года у The Prodigy запланирован концерт в Москве. Согласно неофициальным сообщениям СМИ, после смерти звезды коллектива мероприятие могут отменить или перенести на другую дату.

Ранее в комментарии «Газете.Ru» лидер The Prodigy Хоулетт рассказал, что свой последний альбом «No Tourists», вышедший в ноябре прошлого года, участники группы частично записали в столице России.

«В основном, да, альбом был записан в домашней студии. Но какие-то вещи мы записали и в Москве», — сообщил диджей.

По его словам, музыкантам коллектива нравится приезжать в Москву с гастролями.

«Мы очень любим приезжать в Россию, делали это не раз, и это одна из наших любимых стран, когда мы едем в тур. Я очень хочу снова выступить в России и надеюсь, что ее включат в концертный тур к новому альбому (разговор с музыкантом состоялся еще до оглашения точного графика очередных гастролей The Prodigy — «Газета.Ru»)», — отметил Хоулетт.

В конце 1980-х Кит Флинт познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом, создавшим группу The Prodigy. Сначала он выступал с коллективом как танцор, а в 1996-м впервые попробовал себя в качестве вокалиста.