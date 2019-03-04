Актер поколения 90210: умер Люк Перри

В возрасте 52 лет ушел из жизни американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», сообщает портал TMZ. Артист скончался в одной из клиник города Бербанк, штат Калифорния, куда он был доставлен 27 февраля. Тогда врачи диагностировали у него инсульт, но печальных прогнозов не делали, предполагая, что у артиста есть шансы на выздоровление.

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Кой Лютер Перри III (полное имя звезды Голливуда) родился 11 октября 1966 года в городе Мэнсфилде, штат Огайо. Его детство и юность при этом прошли в маленьком городке Фредериктоне канадской провинции Нью-Брансуик.

Люк рос в многодетной семье: у него был старший брат и две младшие сестры. К слову, некоторые ошибочно предполагают, что актер Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья», приходится Люку родственником.

Фоторепортаж: Умер актер из "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри __is_photorep_included12223345: 1

В возрасте шести лет Люк пережил развод родителей. Будучи 12-летним подростком, он впервые задумался о актерской карьере. Во время учебы в школе Фредериктона юноша был официальным талисманом спортивной команды. Окончив школу Перри понял, что в родном городке ему не светят значительные успехи на актерском поприще, поэтому он отправился в крупнейший центр киноиндустрии — Лос-Анджелес. Однако в Городе ангелов его дела не сразу пошли в гору: долгое время Люку приходилось подрабатывать на производстве дверных ручек, продавать обувь и даже укладывать асфальт.

Прежде чем Перри приблизился к исполнению мечты, он с треском провалил более 200 кинопроб. Позже он вместе с Элисом Купером снялся в музыкальном клипе глэм-метал группы Twisted Sister на песню «Be Chrool To Your Scuel», после чего его творческую биографию пополнили небольшие роли в сериалах «Другой мир» и «Бесконечная любовь» .

Дебютной работой актера в полнометражном кино стала малобюджетная драма Джордана Алана «Terminal Bliss», вышедшая в 1990-м. В том же году его вместе с Дженни Гарт, Шеннен Доэрти и Джейсоном Пристли пригласили на главные роли в многосерийной драме о жизни золотой молодежи «Беверли-Хиллз, 90210» Даррена Стара и Дюка Винсента.

В легендарном шоу Перри перевоплотился в рокового «плохого парня» и искусителя женских сердец Дилана Маккея (сценаристы, что интересно, использовали это имя в честь актера Мэтта Диллона). Дилан — обаятельный красавец и авантюрист, оказавшийся брошенным на произвол судьбы после развода родителей. Он постоянно совершал противоречивые и спонтанные поступки: то с головой уходил в страстные романы, то лечился от алкогольной зависимости.

Стоит отметить, что на кастинге сериала перед Люком было просмотрено порядка 20 актеров — претенденты должны были не просто показывать свое мастерство, но еще и впечатлять жюри знанием иностранных языков. Однако Люку удалось моментально покорить создателей картины, после чего они сделали единогласный выбор. По некоторой информации, после прослушивания один из руководителей сериала выразил мнение, что Пэрри совершенно не подходит на роль Дилана, а лидеры студии и вовсе отказались оплачивать его работу. В связи с чем продюсеру «Беверли-Хиллз, 90210» пришлось выделять на это средства из собственного кармана.

После успешной и запоминающейся роли в подростковой драме жизнь актера заиграла новыми красками — любопытные предложения от топовых проектов стали буквально сыпаться на артиста. Так, в 1992 году он поработал с Кристи Суонсон, Дональдом Сазерлендом и Рутгером Хауэром в комедийном фильме ужасов «Баффи — истребительница вампиров».

В 1995-м он также сыграл главную роль в криминальной драме «Нормальная жизнь», перевоплотившись в усатого полицейского Криса. Спустя еще два года Перри снялся в эпизодической роли культового фантастического боевика Люка Бессона «Пятый элемент».

Одну из своих последних ролей он исполнил в драме с элементами комедии «Любовь в раю» 2016 года, а в 2017-м принял участие в съемках молодежного детективного сериала «Ривердэйл». Эту подростковую драму некоторые телезрители и критики сравнивали с, пожалуй, главным творением Дэвида Линча — сериалом «Твин Пикс»

Что касается личной жизни Перри, то в середине 90-х актер женился на коллеге по цеху Минни Шарп. В 2003 году они, впрочем, развелись. Известно, что в браке у них родились дети: сын Джек (1997) и дочь Софи (2000).