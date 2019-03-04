«Идите лесом»: Виторган в ответ на расспросы про Собчак

Актер Максим Виторган обрушился гневной тирадой на комментаторов своего инстаграма, которым не дает покоя его личная жизнь. Особенно артиста, похоже, возмутили обвинения в том, что он якобы «разыграл» публичный конфликт с супругой Ксенией Собчак с целью пиара.

Реклама

«Как же так можно? За бабло можно все? Изобразить обманутого мужа, чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатили на телевидении. Низко и стыдно. И зубы, которые изменили речь, не дают улыбнуться нормально… У Вас что-то свое вообще осталось, или вы только выполняете указания Ксении Анатольевны? Имидж ничто, жажда все?» — приводит слова одного из подписчиков актера «Дни.Ru».

Возмущенный такой фамильярностью Виторган в весьма грубой форме ответил незнакомцу из интернета.

«Какое это «все» дает вам моральное право лезть ко мне со своим мнением о моей личной жизни? В тот момент, когда вам хочется писать, вы же не делаете это в штаны и не спускаете их при всех, правильно? Вы терпите. Так с чего вы решили, что с этим процессом вы не должны терпеть? — высказался разъяренный Максим. --

Идите на форумы тех изданий, где вы читаете про меня всякую ерунду и испражняйтесь там своим мнением на здоровье. Чего вы ко мне-то претесь с ним? Я не прошу лезть в мою личную жизнь. Я говорю: лезете со своими суждениями по этому поводу? Идите лесом со всем уважением».

Подобный срыв актера, естественно, не смог становить лавину негативных комментариев в его адрес. Напротив, он лишь подкинул дров в постепенно угасающий скандал с предполагаемой изменой его супруги с режиссером Константином Богомоловым.

Справедливости ради, некоторые подписчики Виторгана, ознакомившись с гневной речью артиста, в итоге встали на его сторону: «Максим, скажите, что это слухи, что вы развелись с Ксюшей...», «Максим! Выглядишь великолепно. Не грусти и не переживай, она стерва и не достойна тебя, а у тебя все еще будет», «Ксюша не для семьи... У нее другие цели и задачи! У каждого своя дорога».

Ранее по поводу слухов о романе Богомолова и Собчак высказалась бывшая супруга театрального режиссера — актриса Дарья Мороз. В интервью телеграм-каналу «Антиглянец» она ясно дала понять, что обсуждать личную жизнь экс-супруга не станет.

«Что касается личной жизни каждого, мы ее не обсуждаем и не комментируем — это личное дело его и мое», — подчеркнула актриса.

Кроме того, Дарья официально подтвердила, что они разведены с Богомоловым — долгое время бывшие супруги сохраняли в тайне свою семейную ситуацию и время от времени публиковали совместные фотографии.

«Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь. Поэтому никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе», — рассказала Мороз.

Актриса также сообщила о том, что развод никак не повлиял на их совместную работу — она по-прежнему участвует в проектах экс-супруга.

За последние два с половиной года Мороз сыграла в трех спектаклях Богомолова, а также исполнила одну из главных ролей в предстоящем сериале режиссера «Содержанки», премьера которого состоится 7 марта. По мнению 35-летней актрисы, создать и сохранить творческий тандем гораздо труднее, чем найти свою любовь.

«Тандем творческий — более тонкая материя, чем тандем личный, как ни странно это прозвучит, — отметила экс-супруга Богомолова. — Найти людей, говорящих с тобой на одном языке в профессии иногда сложнее, чем найти спутника по жизни. Поэтому, как видите, работать мы тоже успешно продолжаем вместе и, надеюсь, так будет и дальше».