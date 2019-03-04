Драконы не отступают: что смотрят в России

Как и ожидалось, лидером отечественного бокс-офиса за 28 февраля — 3 марта стала анимационная лента «Как приручить дракона 3». На этот раз завершение анимационной трилогии про викингов и ручных драконов заработало в разы меньше, чем в свой стартовый уикенд (тогда картина собрала грандиозные 712,2 млн рублей), прибавив к кассе еще 314 млн. Таким образом, общие сборы мультфильма от Dreamworks на данный момент составляют более 1 млрд рублей.

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Примечательно, но для мультипликационных проектов подобный результат является вторым за всю историю российского проекта. Очередной представитель франшизы «Как приручить дракона» уступил только «Миньонам» студии Illumination Entertainment, которые три года назад в премьерные выходные собрали 865 млн рублей.

Следом — на второй строчке — оказалась российская комедия «Любовницы» с Паулиной Андреевой, Александрой Бортич и Юлией Александровой в главных ролях. В стартовый уикенд новая работа Елены Хазановой заработала 104 млн рублей.

На третьей позиции списка самых кассовых фильмов российского проката расположилась еще одна премьера минувшей недели — сиквел нашумевшего молодежного хоррора «Счастливого нового дня смерти». По сравнению с предыдущей частью франшизы, в 2017 году стартовавшей с 84 млн рублей, новый фильм Кристофера Лэндона заработал всего 61 млн. В главных ролях в проекте снялись Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин и Сурадж Шарма.

Digital Riot Media Кадр из фильма «Счастливого нового дня смерти» (2019)

На одну строчку по итогам прошедших выходных опустился фантастический блокбастер от Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». В третью неделю проката лента прибавила к общей сумме 47,8 млн рублей. Что касается американского проката, то в свой третий уикенд экшен заработал $7,3 млн. Наилучший результат фильм продемонстрировал на международной арене, где его кассовые сборы уверенно приближаются к $300 млн.

Еще одна не менее долгожданная премьера прошедшей недели — триллер «Наркокурьер» Клинта Иствуда, в котором трехкратный обладатель «Оскара» также исполнил главную роль — достаточно скромно стартовала в российском прокате. Так, за первые четыре дня лента собрала всего 40 млн рублей.

Согласно сюжету, одинокий старик на грани разорения берется за весьма (на первый взгляд) безобидный заработок — становится водителем машины, однако вскоре понимает, что по факту стал наркокурьером. В фильме также снялись Брэдли Купер и Энди Гарсиа.

На шестой строчке финишировал российский ремейк итальянской трагикомедии «Идеальные незнакомцы» — фильм «Громкая связь» по сценарию «Квартета И». В этот уикенд лента, созданная режиссером «Я худею» Алексеем Нужным, заработала 39 млн рублей и довела общую кассу до весьма приличных 446 млн.

На шестой (!) неделе проката обладатель премии «Оскар» за лучший фильм года «Зеленая книга» финишировал рядом с топ-5 самых кассовых фильмов в России, заработав в уикенд с 28 февраля по 3 марта 34 млн рублей. Общие сборы фильма составили 447 млн.

Наконец, на восьмом месте российского бокс-офиса оказался психологический триллер «Кадавр» режиссера Дидерика Ван Ружена. Фильм ужасов, повествующий о кошмарном ночном дежурстве в морге, собрал в первый уикенд всего 27 млн рублей. Главные роли в картине исполнили звезда сериала «Милые обманщицы» Шей Митчелл, а также Кирби Джонсон, Грей Деймон и Ник Тун.