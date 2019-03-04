Передумали? Украина снова хочет на «Евровидение»

По мнению вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, отказ страны от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» был преждевременным. Об этом он заявил в эфире украинского телевидения, комментируя реакцию сограждан на результаты национального отбора шоу.

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Кириленко обратил внимание, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), являясь членом Европейского вещательного союза, имеет право на свое усмотрение выбирать метод, по которому будет определен представитель от страны на «Евровидении».

Однако, подчеркнул вице-премьер, прошедший отбор не соответствовал «критериям ситуации, в которой находится страна»: по его словам, руководство НОТУ не уделило достаточного внимания противостоянию с Россией, а также «напряженности на внешних фронтах».

В частности, Кириленко обратил внимание, что во время трансляции по телевидению финалов и полуфиналов отбора зрители увидели, что среди кандидатов от Украины есть много артистов, которые ранее выступали на территории России.

«И вот тогда общественность активно забила тревогу. Я считаю — это справедливая абсолютно тревога. Я поддержал их», — добавил Кириленко.

Он также коснулся ситуации с победой певицы Maruv (Анна Корсун) по результатам отбора. Исполнительница публично заявила о нежелании подчиняться правилам НОТУ, которые предписывали ей отказаться от гастролей в России, а также устанавливали штраф за неделание следовать указаниям руководства телекомпании. Выдвинутые условия артистка охарактеризовала «кабальными».

Согласно вице-премьеру, развернувшаяся после этого дискуссия касалась уже не просто предпочтений украинцев. Реакцию граждан он назвал «протестным валом».

«Потому как эти факты стали достоянием общественности, в социальных сетях, в средствах массовой информации сотни тысяч и миллионы отзывов были негативного характера об участии таких конкурсантов от Украины в песенном конкурсе «Евровидение», — заявил он.

Так как в голосовании принимали участие 167 тыс. украинцев, подчеркнул вице-премьер, НОТУ пришлось отреагировать на требования со стороны общества, введя в контракт соответствующие положения, которые оговаривали, в частности, запрет на гастроли в России.

«И, как это ни странно, для артиста оказалось неподъемным абсолютно признать, что гастролировать на территории России хотя бы в ближайшие месяцы перед «Евровидением» и лишь три месяца после «Евровидения» — это неприемлемо, учитывая огромный негативный общественный резонанс», — подчеркнул он.

Принятое в свете этого решение об отказе от участия в конкурсе Кириленко назвал преждевременным. Он подчеркнул, что в момент, когда оно принималось, было время, чтобы выбрать нового представителя от Украины. Кроме того, он выразил уверенность, что такая возможность сохраняется и в настоящий момент.

«По другому способу отбора или как угодно, и возможности для этого есть уставные и законные», — отметил Кириленко.

Он также написал в своем твиттере, что решение НОТУ об отказе от «Евровидения» все еще можно изменить. По его словам, подобное решение находится в компетенции руководства общественного телевидения.

Ранее, комментируя ситуацию с отказом участников отбора представлять страну на конкурсе в Тель-Авиве, депутаты Верховной рады в шутку предложили отправить в качестве участника от Украины самого Кириленко. При этом они предложили вице-премьеру на время отказаться от обсуждения скандала вокруг песенного конкурса и заняться отсутствием отопления в домах культуры на севере Одесской области.

Также сообщалось, что Госкомтелерадио Украины получило поручение от кабинета министров страны усовершенствовать условия, в соответствии с которыми проходит отбор конкурсантов на «Евровидение». В частности, правительство потребовало запретить участие в отборе артистам, которые давали концерты на территории России.