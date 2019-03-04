«Навязчивые и раздражающие»: почему стрим-сервис Apple обречен

Корпорация Apple официально объявила о намерении заняться производством собственных фильмов и телешоу в 2017 году — теперь до запуска «яблочного» онлайн-кинотеатра, согласно информации журналистов, остается всего несколько недель. Изначально голливудские продакшн-студии восприняли новость о планах купертиновцев с воодушевлением, однако сейчас их представители все чаще начинают говорить о сложностях сотрудничества с Apple. Как пишет New York Post, агенты и продюсеры нередко жалуются на отсутствие «прозрачности и ясности» рабочего процесса, а также излишнюю «навязчивость» топ-менеджеров корпорации — и, в частности, самого Тима Кука.

Так, работники голливудской кино- и телеиндустрии говорят о большом количестве «замечаний», которые оставляют руководители Apple. Издание отмечает, что в Купертино рассчитывают получить на выходе контент, пригодный для семейного просмотра, поэтому вносят многочисленные правки в сценарии.

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Несколько собеседников газеты рассказали, что Кук активно участвует в процессе разработки шоу и время от времени появляется на съемочных площадках. Глава Apple был замечен в Ванкувере на съемках научно-фантастического сериала «Зрения», в котором задействован звезда «Игры престолов» и «Аквамена» Джейсон Момоа, а также в Лос-Анджелесе на площадке проекта «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом.

Один из источников New York Post также подчеркнул, что режиссеры и сценаристы предпочитают работать без корпоративного вмешательства, однако Apple игнорирует их желания и вмешивается в процесс, что приводит к задержкам в производстве. Предполагается, что компания анонсирует свой стриминговый сервис на конференции в конце марта, однако площадка, считают эксперты, вряд ли будет готова к запуску до конца текущего года, а ее библиотека поначалу будет насчитывать всего несколько десятков шоу, находящихся сейчас в разработке.

«Думаю, люди немного раздражены, потому что они продолжают отодвигать запуск сервиса», — приводит издание слова специалиста, знакомого с ситуацией. По его словам, Apple также выводит из себя руководство своего отдела видео, постоянно заставляя их ездить из Лос-Анджелеса в штаб-квартиру корпорации в Купертино для согласования всех изменений и отвлекая от непосредственной работы.

«Они делают большие изменения, увольняют и нанимают новых сценаристов. Нет ясности в том, чего они хотят, — отметил один из продюсеров. — Многие продукты не так хороши, как они надеялись».

Кук открыто заявлял о том, что ему нужен контент для семейного просмотра (то есть, исключающий красочное насилие, откровенные сцены и нецензурную брань), но инсайдеры говорят, что в Apple также пресекла на корню другие сюжетные линии, которые касались потенциально спорных тем: религии или негативных последствий технологического прогресса. «Они хотят положительного взгляда на технологии», — добавил собеседник.

Подобная политика присуща классической голливудской схеме производства развлекательного контента, однако сильно отличается от методов, которые пропагандируют другие стриминговые сервисы.

По словам главы Netflix Теда Сарандоса, его приоритетом является поиск лучших творческих кадров, которым он впоследствии дает свободу в реализации из собственного видения.

«Творческие люди любят, когда команда не вмешивается в производственный процесс по мелочам, не контролирует детали и не досаждает им своими замечаниями», — заявлял он в интервью с Патти Маккорд для ее книги о Netflix. Например, по этой причине онлайн-кинотеатр отказался от стандартной пилотной системы, вместо этого давая зеленый свет сразу целым сезонам.

Apple же делает большую ставку на крупные имена вроде уже упомянутых Энистон, Уизерспун, Карелла, а также Криса Эванса, Опры Уинфри и режиссеров Джей Джея Абрамса, М. Найта Шьямалана и Дэмьена Шазелла. В качестве кураторов стриминговой платформы были привлечены бывшие президенты Sony Pictures Television Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург, ответственные за хитовые проекты «Во все тяжкие» (и его спин-офф «Лучше звоните Солу»), «Корона» и «Спаси меня».

Несмотря на это, специалисты с Уолл-стрит склоняются, что на фоне Netflix, Amazon и других игроков на этом рынке VOD-сервис Apple будет смотреться менее привлекательно — как минимум из-за в разы более скромных производственных бюджетов.

«Во время гонки стримингового и контентного вооружения они [Apple] смотрели на происходящее со стороны, — отмечает аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз. — Они тратят $1 млрд на контент, в то время как Netflix, Disney и Amazon тратят $20 млрд в год».

Его коллега из D.A. Davidson Том Форте считает, что на данном этапе для Apple это скорее «хобби, нежели серьезные попытки», однако в будущем все может измениться — и компания займет доминирующую позицию в индустрии. «Насколько нам известно, это всего лишь бета-тесты. Если они найдут что-то, что им действительно понравится, они могут приложить максимум усилий», — заключил он.