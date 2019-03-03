«Ей нужен скандал»: отец ответил на обвинения вдовы Децла

Отец скончавшегося рэпера Децла — продюсер Александр Толмацкий — возмутился обвинениям вдовы музыканта Юлии. Женщина заявила, что родители ее умершего мужа собираются присвоить себе все наследство Децла и даже отобрать у нее 13-летнего сына Антония.

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«Отец Кирилла объявил мне войну. Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — пожаловалась Юлия в инстаграме.

Сам Александр Толмацкий был шокирован таким громким заявлением и рассказал, что предлагал жене сына открыть счет в банке для нее и Антония.

«У нас никогда не было даже мысли забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке, как для себя, так и для внука! Мы хотели, чтобы она вписала имя Кирилла в свидетельство о рождении Тони!» — написал Толмацкий в соцсети.

По словам продюсера, он пытается разобраться в сложившейся ситуации, но не может понять, почему женщина перевирает факты.

«К нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас», — заключил отец Децла.

Ранее Толмацкая впервые после смерти мужа прервала молчание и объявила, что сейчас находится под «защитой Бога».

«Я не хочу быть причиной негативных эмоций хороших людей. Сейчас меня защищает Бог», — цитирует ее ТВЦ.

Напомним, что популярный рэпер Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля 2019 года.

Сразу после выступления в одном из ночных клубов Ижевска музыкант почувствовал себя плохо и, согласно данным прессы, умер из-за проблем с сердцем. В этот же день его директор Павел Беленец прокомментировал трагедию, отметив, что ранее Толмацкий не жаловался на плохое самочувствие.

«Основная причина смерти устанавливается, есть предварительная — это остановка сердца. После выступления в Ижевске он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала «скорая» в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло. — цитирует директора RT. — Никакого подозрения до этого не было. Если бы были какие-то симптомы или жалобы, это бы, наверное, помогло. Кирилл никогда не жаловался на здоровье, всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно».

Изначально в СМИ в качестве одной из наиболее вероятных причин ухода Децла назывались наркотики, но позже источник в правоохранительных органах заявил, что в крови рэпера не было обнаружено запрещенных веществ.

Известно, что Толмацкий-старший долгие годы не поддерживал связь с сыном. Согласно СМИ, они перестали общаться после того, как в начале двухтысячных Александр оставил семью. Всю организацию похорон Толмацкий взял на себя, а за несколько часов до церемонии опубликовал в соцсети посмертное обращение к сыну.

«Так мы с тобой и не поговорили. Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны, — написал продюсер.

— Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу. Или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес. Жизнь сделала так, что хороню тебя я. Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой. Прости меня, сердце разрывается от любви и боли».

Со своей матерью Ириной Децл поддерживал теплые отношения. Женщина, хорошо знавшая своего сына, выразила мнение, что причиной смерти рэпера могло стать переутомление.

«Надо было его лечить. Не слушать его, а тащить в больницу. Он же ел не пойми как, все на ходу. Постоянно находился в полусогнутом положении — бесконечные машины, самолеты, он столько ездил. Говорил мне: «Мама, я ненавижу эти машины. Он уставал сильно. Не жалел себя», — считает мать Децла.