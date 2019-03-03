«Я — русский человек»: Серебряков об обвинениях в предательстве

Народный артист России Алексей Серебряков, ныне живущий в Канаде, назвал себя «абсолютно русским человеком». О своих жизненных ориентирах, а также достоинствах и недостатках русского национального характера он рассказал в интервью телеканалу «Культура».

«Мои дети — абсолютно русские мальчишки. Абсолютно русские. Я не знаю, как это происходит. Не помню, вроде, у Хотиненко в «Патриотической комедии» есть такая замечательная [фраза] — «Тут все очень просто: родился, вздохнул — и ты уже русский», — сказал Серебряков.

Ранее 54-летний артист заявил, что его негативные фразы о родной стране были вырваны из контекста.

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«Хочется верить, что мои высказывания никак не повлияют на мои съемки в России — и мне не выпишут «черный билет», «черную метку», дадут возможность работать», — сказал он в комментарии ТАСС.

Также Серебряков признался, что не понимает разросшуюся вокруг его фраз «шумиху» и воспринимает ее «как бред».

«Три месяца назад я был в Лондоне и разговаривал со студентами. Сейчас вдруг всплыла какая-то цитата, из-за которой меня опять начали поливать грязью. Я — российский гражданин, у меня есть гражданская позиция, которую я иногда высказываю, не вижу в этом ничего страшного», — заключил артист.

В интервью kp.ru звезда «Левиафана» также объяснил причину его переезда в Канаду вместе с семьей. Согласно словам артиста, во многом он пошел на это ради будущего своих детей.

«Я уехал в Канаду не потому, что там комфортней и сытнее: во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты. Чтобы они увидели: мир большой. В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым», — пояснил Серебряков.

По словам актера, он желает, чтобы его дети стали «гражданами мира», говорили на нескольких языках и были более открытыми, чем обладатели российского менталитета.

«Я им говорю: ребята, если вы хотите построить самый большой в мире мост, не надо ждать, когда в вашей деревне потечет река. Надо поехать туда, где есть эта река и там строить мост. Для этого вы должны уметь коммуницировать, желательно говорить на трех языках. Мои сыновья учатся в хорошей частной школе в Торонто. Старший уже поступил в университет», — рассказал артист.

Серебряков также высказался об обвинениях соотечественников в его «русофобии» и «предательстве родины».

«Что касается патриотизма и предательства, ответьте мне: русские врачи, которые лечат детей в Африке, они — предатели родины или нет? У нас миллионов шесть россиян живут и работают за границей. Не слишком ли много получается «предателей»?» — заключил актер.

Напомним, что в прошлом году Серебряков в рамках передачи журналиста Юрия Дудя нелицеприятно выразился о России, заявив, что ее национальная идея состоит «в силе, наглости и хамстве». Тогда актер сказал, что американец «берет и делает», потому что в США царит «психология успеха, карьеры и свободы».

Уже прошлой зимой Серебряков стал автором очередного спорного высказывания во время выступления на форуме в Лондоне, где он раскритиковал российские власти. По словам 54-летнего уроженца Москвы, Россия за последние двадцать лет «создала несколько войн» в ряде стран мира.

За Серебрякова вступился народный артист России Ефим Шифрин, отметив, что он говорил искренне, но не задумался о последствиях.

«Вообще человек, который делает резкие заявления, должен быть готов к тому, что за этим последует резкая реакция», — заявил юморист.

Шифрин добавил, что в настоящее время наша страна не такая сплоченная, как в эпоху «перестроек», и в ней наблюдается вечное противостояние патриотов, почвенников и либералов.