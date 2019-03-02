«Я еду на «Евровидение»: заявление главной блондинки Украины

Украинская певица Оля Полякова, которую многие называют «главной блондинкой Украины», заявила о готовности отправиться на песенный конкурс «Евровидение-2019» в качестве представительницы страны. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

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«Однажды ты спросишь меня: «Кто поедет на Евровидение?» И я отвечу: «Никто». И ты уснешь спокойно, так и не узнав, что на «Евровидение» поеду я!» — написала 35-летняя артистка.

Несмотря на то, что пост Поляковой сильно похож на обычную шутку, многие подписчики певицы встретили идею кумира восторженно — некоторые фанаты, в частности, подчеркнули, что в случае участия Оли в грядущем конкурсе, Украина «на 100%» одержит в нем победу».

Ранее, напомним, стало известно, что Украина (хоть и зарекаться в данном случае не стоит) отказалась от «Евровидения-2019», которое пройдет в будущем мае на территории Израиля. Об этом сообщила Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), отвечающая за представителя страны в главном песенном состязании Европы.

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году конфликта все еще остаются очень тесными, — говорилось в заявлении НОТУ. — Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие».

Изначально на «Евровидение-2019» от Украины, как известно, должна была отправиться певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун), победившая конкурентов в рамках национального отбора. В результате тяжелых переговоров с ответственными за Украину на конкурсе она, впрочем, вскоре отказалась от участия в шоу, назвал условия поездки в Израиль в качестве представительницы страны «кабальными».

Отреагировал на ожидаемое неучастие Украины в «Евровидении-2019» среди прочих и Европейский вещательный союз (EBU), организатор конкурса. Представители организации в релизе, касающемся ситуации, выразили надежду, что в 2020-м подобного не повториться.

«Мы еще более подробно обсудим всю ситуацию с украинской стороной. Тем не менее — мы очень надеемся, что в 2020 году Украина примет участие в конкурсе», — подчеркнули в EBU.

Примечательно, что уже после отказа Maruv (а также нескольких ее коллег, находившихся в условном «резерве») в СМИ появилась информация о возможном спасители Украины в контексте предстоящего конкурса — стать им якобы должен был Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка. Подобные слухи, надо сказать, во многом появились именно благодаря самому артисту, не исключившему вероятность «экстренного» участия в шоу на фоне сложной ситуации со множественными отказами.

Немногим позднее в интервью изданию «Вести» он также поведал от трудностях, с которыми сталкиваются украинские участники «Евровидения».

«Не знаю, как в других странах, но у нас это — трэш и ад. На самом «Евровидении» ты уже как на курорте. Это сложно, есть график — но там есть и уважение. Там нет оскорбительных выпадов и атмосферы — как будто ты преступник. А у нас это есть», — заявил Данилко.

Кроме того, он признался, что если ему предложат принять участие в отборе «Евровидения» и заплатят за это $100 тыс, он откажется: «Во-первых, я не буду этого делать. И эта сумма вообще меня не устраивает. Она очень маленькая для этой нервотрепки. Это не стоит того».

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут с 14 по 16 мая в израильском городе Тель-Авив, а финал шоу запланирован на 18 мая. Россию на грядущем конкурсе представит Сергей Лазарев. По словам главы украинской делегации «Евровидения-2019» Оксаны Скибинской, трансляцией конкурса в этом году будет заниматься общественное телевидение — и выступления Лазарева вырезано не будет, так как вмешиваться в показ шоу запрещено правилами EBU.