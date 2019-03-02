«Душа болит»: Серебряков оправдался за русофобию

Российский актер Алексей Серебряков заявил, что считает себя «абсолютно русским человеком». При этом он отметил недостатки русского национального характера. Отрывок интервью артиста телеканалу «Культура» был опубликован в инстаграме передачи «Белая студия».

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«Мои дети — абсолютно русские мальчишки. Абсолютно русские. Я не знаю, как это происходит. Не помню, у Хотиненко в «Патриотической комедии» есть такая замечательная [фраза] — «Тут все очень просто: родился, вздохнул и ты уже русский».

И все то, что у нас есть, все в тебе. И страдания эти, и мучения, и раздражение от этого, иногда злость — и на себя, и на то, что тебя окружает. Конечно, иногда ты думаешь — да ну что же это такое, почему это так? И все великие писатели и художники пытаются разгадать эту нелепость» — сказал актер.

Ранее 54-летний Серебряков, уроженец Москвы, выразил надежду, что его негативные высказывания о родной стране, якобы вырванные из контекста, не помешают ему и дальше сниматься в российских фильмах.

«Хочется верить, что мои высказывания никак не повлияют на мои съемки в России — и мне не выпишут «черный билет», «черную метку», дадут возможность работать», — цитирует его ТАСС.

По словам народного артиста России, он не понимает, почему такая шумиха возникла именно вокруг его фраз.

«Я воспринимаю это как бред, — признался Серебряков. — Три месяца назад я был в Лондоне и разговаривал со студентами. Сейчас вдруг всплыла какая-то цитата, из-за которой меня опять начали поливать грязью. Я — российский гражданин, у меня есть гражданская позиция, которую я иногда высказываю, не вижу в этом ничего страшного».

В интервью kp.ru он также объяснил, почему решил перебраться в Северную Америку (семья артиста проживает в Канаде — «Газета.Ru»). Согласно звезде «Левиафана», на отъезд он во многом пошел из-за детей.

«Я уехал в Канаду не потому, что там комфортней и сытнее: во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты. Чтобы они увидели: мир большой. В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым, — пояснил Серебряков. — Для меня нет в жизни ничего важнее, чем моя семья. Я хочу, чтобы мои дети стали гражданами мира. Что в этом плохого? Я им говорю: ребята, если вы хотите построить самый большой в мире мост, не надо ждать, когда в вашей деревне потечет река. Надо поехать туда, где есть эта река и там строить мост. Для этого вы должны уметь коммуницировать, желательно говорить на трех языках. Мои сыновья учатся в хорошей частной школе в Торонто. Старший уже поступил в университет».

Высказался актер и по поводу множественных обвинений в свой адрес — после ряда интервью Серебрякова, напомним, стали называть «русофобом» и «предателем страны».

«Что касается патриотизма и предательства, ответьте мне: русские врачи, которые лечат детей в Африке, они — предатели родины или нет? У нас миллионов шесть россиян живут и работают за границей. Не слишком ли много получается «предателей»?» — заключил Алексей.

Как известно, громкий скандал вокруг Серебрякова разгорелся в прошлом году, когда на ютьюб-канале журналиста Юрия Дудя вышло большое интервью с народным артистом. Общаясь с популярным блогером, Алексей тогда, в частности, выразил мнение, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве».

«Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь. Вот психология американца», — добавил в разговоре с Дудем Серебряков.

А уже минувшей зимой актер вновь разозлил некоторых соотечественников другим спорным высказыванием, раскритиковав российские власти во время выступления на форуме в Лондоне. По словам Серебрякова, Россия за последние два десятка лет «создала несколько войн».