Напал на Урганта: Лоза обиделся на шутку двухлетней давности

Российский певец и композитор Юрий Лоза ответил телеведущему Ивану Урганту на шутку, высказанную им два года назад. В рамках ютьюб-передачи «Шоу без названия» музыкант вспомнил, как Ургант высмеял песню «Плот» в 2016 году.

«Ваня Ургант посмеялся над песней «Плот», но ведь эта песня стала песней поколения. Я ее пою через 35 лет после написания, и она ничуть не устарела.

Во-вторых, это единственная песня, которую американцы поют по-английски у себя в Америке сейчас. То есть эта песня, которая до сих пор востребована. На десяти языках ее поют, как я знаю. Почему-то Ваня Ургант считает, что он может над ней поржать. Ваня, который не может написать песню «Плот», — возмутился Лоза.

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Судя по всему, шутка настолько зацепила музыканта, что он так эмоционально реагирует на воспоминания о ней даже спустя два года. Напомним, в 2016-м на шоу «Вечерний Ургант» с подачи ведущего пианист Денис Мацуев своей игрой на рояле пытался доказать, что Бетховен, Моцарт, Рахманинов и Шопен, на самом деле «заимствовали» музыку из хита «Плот».

В том же году Лоза утверждал, что большая часть музыкальных произведений классиков является самоповторами. Это громкое высказывание, вероятно, и стало причиной шуток над певцом. Помимо Лозы, Мацуев подверг критике таких гигантов музыкальной индустрии, как The Beatles, Led Zeppelin и Rolling Stones.

Недавно над этой же песней иронизировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По мнению музыканта, Лоза прославился именно благодаря своему единственному хиту «Плот».

Шнуров признался, что и сам любит высказываться в сети по разным вопросам, однако в этом случае его плот «размером больше».

Сам автор «Плота» ответил на эти нападки в интервью радиостанции «Говорит Москва». Музыкант заявил, что Шнуров, которого он уже сравнивал с «помоечным бомжом», никогда не занимался настоящей поэзией из-за использования ненормативной лексики в своем творчестве.

«Я вообще не считаю их стихами. Я думаю, что поэзия относится к другим немножко именам: это Пастернак, Бродский, Пушкин. А Шнуров и стихи — несопоставимое сочетание. Ну, стишки, скажем так, ну, рифмовка какая-то, но стихи — это громковато сказано», — сказал Лоза.

В то же время себя он окрестил «поэтом», подчеркнув, что не считает необходимым отвечать тому, кто таковым не является.

«Почему я, поэт, должен отвечать не поэту? Что вы думаете, что я опущусь до его языка и тоже начну материться и с ним полемизировать? Давайте еще какой-нибудь ненормальный напишет какое-нибудь стихотворение, и я что, должен отвечать ему своими стихами? Собака лает, ветер носит, такая пословица в России есть. Ну, смешно. Просто уровень разный», — заявил Лоза.

Скандальный российский актер Алексей Панин также подверг резкой критике певца и композитора, когда тот обвинил народного артиста России Алексея Серебрякова в попытке самопиара через громкие заявления. Кроме того, Лоза тогда заявил, что «самое страшное для таких людей — забвение».

«Мне все равно, что говорит Лоза. Он плохой человек. Я лично не знаком с Лозой, но я знаю много людей, которые с ним знакомы, и которые высказываются о нем достаточно неприятно», — сказал Панин.

Он добавил, что певец и композитор имеет несколько хороших песен, но при этом остается «непорядочным человеком и подлецом».

Недавно Лоза объяснил, почему его — в отличие от Филиппа Киркорова — не приглашают на телевидение и корпоративы.

«Вкусы народа абсолютно предсказуемы. Кого будут по телевизору показывать — того и будут любить. Начните завтра с утра до вечера показывать какого-нибудь совершенно незнакомого человека, и он очень скоро тоже войдет в этот список», — считает Лоза.

По его мнению, зрители сами ничего не выбирают, поскольку есть люди, «которые ведут народ в определенном направлении», и поэтому «народ будет делать то, что ему скажут».

Несколько дней назад, когда все представители Украины отказалась от участия в «Евровидении», музыкант назвал этот инцидент их «личной проблемой» и обвинил в отсутствии национального духа.

«Ни один из украинских кандидатов не имеет ничего украинского в своих номерах. У них даже имена у всех английские. Они поют английские песни, купленные там», — сказал Лоза.