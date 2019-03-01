Еще один, Карл: «Ходячие мертвецы» получили новый спин-офф

Падение рейтингов и покидающие сериал актеры «Ходячих мертвецов», по всей видимости, не волнуют канал AMC, ведь в скором времени франшиза может пополниться еще одним спин-оффом, который уже «активно разрабатывается». Об этом сообщил портал Deadline. По словам операционного директора AMC Эда Кэрролла, компания наняла авторов, которые разработали разные варианты сценария будущего спин-оффа шоу. Отмечается, что проект уже запустили «в активную разработку». Кэррол также уточнил, что грядущая новинка пока находится не на той стадии разработки, чтобы анонсировать точную дату премьеры и платформу, на которой выйдет спин-офф.

В начале февраля этого года AMC продлил «Ходячих» на десятый сезон. После него, по данным THR, шоу покинет одна из основных актрис — Данай Гурира, которая может сняться в трех полнометражных фильмах про Рика Граймса (Эндрю Линкольн).

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Новый сезон основного шоу стартует в октябре 2019 года. Рейтинги «Ходячих мертвецов» при этом продолжают снижаться — в феврале число зрителей сериала упало ниже показателей 2010 года. В свою очередь десятый эпизод девятого сезона проекта стал самым провальным за всю историю франшизы по количеству зрителей. В среднем его посмотрели 4,5 млн человек, а рейтинг упал до 1,7. В последний раз похожие цифры были в 2010-м, когда вышел второй эпизод «Ходячих»: в то время количество зрителей было на уровне 4,7 млн.

Несмотря на это, «Ходячие мертвецы» — все еще популярное шоу. Однако последние три сезона показывают явный упадок интереса: аудитория сериала от 18 до 49 лет по сравнению с восьмой частью снизилась на 40%, а с седьмой — аж на 60%. В целом сериал сейчас смотрит лишь половина бывших фанатов.

Согласно источникам Bloomberg, AMC планирует развивать франшизу в течение ближайших десяти лет и выпустит по ней сразу несколько дополнительных сериалов и фильмов. Напомним, что с 2015 года телеканал также транслирует спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов».

Создатели шоу постоянно обсуждают, как можно расширить вселенную сериала. Одна из таких идей связана с желание сделать полноценный спин-офф про одну из любимых фанатами героинь — Мэгги, которую сыграла Лорен Коэн. Об этом рассказала сама актриса, покинувшая шоу посреди девятого сезона вместе с Эндрю Линкольном.

«Уже были некоторые разговоры об этом, но пока рано говорить что-то конкретное. Все совершенно непонятно. Всем придется подождать, чтобы узнать, что же произойдет дальше», — заявила актриса.

Хотя прежде Коэн говорила, что вполне может вернуться к своей роли в десятом сезоне, это вряд ли случится. На данный момент она занята съемками в другом шоу для того же телеканала — «Виски Кавалер». В актерском составе проекта числится и другой актер из The Walking Dead — Тайлер Джеймс Уильямс, сыгравший Ноа в пятом сезоне.

Напомним, что Мэгги влилась в состав шоу во втором сезоне как второстепенный персонаж и далее перенесла множество лишений и утрат — включая потери отца и мужа. В дальнейшем она стала одним из лидеров и главных героев сериала.

В прошлом году, однако, стало известно, что персонаж Коэн выбывает из шоу после нынешнего — девятого — сезона. Что, естественно, страшно разочаровало поклонников. По сюжету нового сезона, Мэгги пропадает, отправившись помогать новому сообществу. И как теперь дразнит актриса, это вполне может дать старт новой сюжетной линии, повествующей исключительно про Мэгги. При этом Коэн уклоняется от более обстоятельных ответов, говоря, что пока никакой конкретики нет — и она сама не знает, что произойдет с ее персонажем.