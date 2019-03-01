Битва за Железный трон: авторы намекнули на финал «Игры престолов»

Несколько дней назад телесеть HBO представила промо-ролик, в котором рассказала о своих главных премьерах недалекого будущего. Среди прочего в видео были продемонстрированы и новые кадры последнего сезона «Игры престолов». Вслед за этим в твиттере сериала появились новые фотопостеры с персонажами, сумевшими дожить до финала. В общей сложности авторы продемонстрировали аж 20 постеров.

Судя по опубликованным афишам «Игры престолов», выпущенным за полтора месяца до официальной премьеры восьмого сезона, Железный трон может занять кто угодно. Героями нового промо стали все популярные персонажи, дожившие до финала истории — от Дейенерис Таргариен до Лукового рыцаря и Короля ночи.

Помимо Джона Сноу, Дейенерис и Серсеи, а также Сансы Старк, Тириона Ланнистера и Вариса, претендентами на корону Вестероса стали Теон Грейджой, Миссандея, Давос Сиворт, Пес и остальные персонажи. Король Ночи, к слову, там тоже есть, и надо сказать, на Железном троне он чувствует себя вполне уверенно.

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А вот чье отсутствие может взволновать зрителя, так это Торнмунда. Напомним, что финальная серия седьмого сезона закончилась разрушением Стены. Торнмунд и Берик Дондаррион в тот момент находились в башне дозорных — так что вопрос, смогли ли они уцелеть, все еще остается открытым.

Официальная премьера заключительного сезона «Игры престолов» состоится уже 14 апреля. Он включит в себя шести серий (каждая из которых будет длиной с полнометражный фильм) и обещает стать самым масштабным экшеном в истории ТВ-проектов.

Как известно, действие восьмого сезона «Игры престолов» будет происходить в доме Старков в Винтерфелле. С Севера на них движется армия мертвых, возглавляемая Королем Ночи. В финале сериала зрителей ожидает невероятная батальная сцена — по крайней мере, именно это поклонникам пообещали авторы.

Ранее актер Ричард Мэдден, одна из звезд хита HBO, рассказал, чем, по его мнению, может завершиться популярный во всем мире сериал. Своими мыслями артист поделился в разговоре с корреспондентом американского журнала The Hollywood Reporter.

Герой Ричарда Мэддена, Робб Старк, известный в сериале как покойный Король Севера, был убит в третьем сезоне. Актер признался, что теперь он наслаждается «Игрой престолов» как обычный зритель.

«Я с нетерпением жду выхода нового сезона. Сегодня я просто зритель, мне это очень нравится. Один из минусов быть частью шоу заключался в том, что у меня был сценарий и я знал, что произойдет. Сейчас у меня его нет, так что я действительно могу наслаждаться захватывающим зрелищем», — заявил артист.

«Я вроде как не осознаю, что я был в этом сериале, потому что я столько лет смотрел его. И когда там говорят о Роббе Старке, я знаю, кто он, но я не вижу себя в этой роли», — добавил Мэдден.

Артист также пояснил, что не знает, чем завершится последний сезон сериала, однако высказал весьма мрачное предположение относительного этого. По его словам, все умрут, а в живых останутся только летающие повсюду драконы.

«Мне кажется, что в итоге останутся три летающих повсюду дракона, а все остальные умрут. Так действительно может быть!» — подвел итог актер.

«Игра престолов», несомненно, является главным хитом HBO за последние десять лет. В прошлом подобный культовый статус среди зрителей всего мира получил другой проект телеканала — «Секс в большом городе».

Сериал практически каждый год оказывается одним из основных фаворитов «Эмми». Например, в прошлом году он был номинирован на 22 статуэтки. Многосерийное шоу уже в третий раз признается лучшим драматическим сериалом. Ранее «Игра престолов» одерживала победу в 2015 и 2016 годах. В 2017-м сага не попала в число номинантов в связи с тем, что создателям пришлось перенести выход финального сезона практически на год вперед, что противоречит правилам включения сериала в конкурсную категорию.