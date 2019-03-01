Капитан бежит с корабля: почему HBO настал конец

Главный исполнительный директор HBO Ричард Плеплер, работавший в телесети на протяжении 28 лет, объявил о своем уходе из компании. Его увольнение произошло меньше чем через год после того, как владеющая каналом корпорация WarnerMedia вошла в состав медиаконгломерата AT&T.

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«Как ни тяжело думать об уходе из компании, которую я люблю, и от работающих в ней людей, которых я люблю, для меня сейчас самое подходящее время, чтобы это сделать», — отметил Плеплер в своем письме сотрудникам HBO. Он добавил, что принял это решение в «переломный момент» существования телесети. Директор подчеркнул, что гордится компанией и рассчитывает на ее дальнейшее процветание. Также он упомянул переход к «следующей главе его жизни», однако не стал вдаваться в подробности касательно своего профессионального будущего.

При Плеплере на HBO (и принадлежащем ему Cinemax) появилось огромное количество хитовых сериалов, многие из которых были удостоены различных престижных наград.

В их число входят «Сопрано», «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Прослушка», «Большая маленькая ложь», «Настоящая кровь», «Подпольная империя», «Новости», «Ответный удар», «Девчонки» и другие. Также под его руководством были запущены стриминговые сервисы HBO Go и HBO Now.

Вскоре после закрытия почти 80-миллионной сделки AT&T и WarnerMedia (до этого она называлась Time Warner) главный исполнительный директор AT&T Entertainment Group Джон Стэнки был назначен новым руководителем приобретенной компании. В своем заявлении он сообщил, что намерен провести реформу HBO и, помимо всего прочего, увеличить количество производимого контента, а также уделить больше внимания его онлайн-распространению.

Комментируя уход Плеплера, Стэнки назвал его «одним из самых успешных руководителей в индустрии». «Мне повезло, что он поддерживал меня в последние месяцы. Его видение, энергия и страсть помогли поднять бренд HBO до сегодняшних высот», — отметил он. Стэнки также добавил, что влияние Плеплера будет ощущаться на протяжении многих лет.

Как отмечает CNBC со ссылкой на осведомленный источник, увольнение директора напрямую связано с переходом HBO под крыло AT&T, который повлечет за собой более тщательный контроль за деятельностью канала и изменение его сравнительно автономного статуса. По словам собеседника издания, пока что Плеплер еще не определился, когда именно он покинет компанию. Один из сотрудников телесети рассказал TheWrap, что речь идет о «нескольких неделях».

Уход фигуры подобного масштаба в настолько ответственный момент может нанести непоправимый вред HBO. Сейчас, когда канал готовится с новой силой выйти на стриминговый рынок и вступить в прямую конкуренцию с Netflix, Amazon Prime Video и грядущими онлайн-кинотеатрами от Disney, Apple и NBCUniversal, резкая смена лидера так или иначе отразится на реализации планов AT&T — и вряд ли положительно.

Ситуация существенно осложняется и тем, что практически сразу же после заявления Плеплера стало известно о скорой отставке Дэвида Леви — президента другого подразделения WarnerMedia, Turner Broadcasting System, в которое входят каналы TBS, TNT, Cartoon Network и truTV. Новости об этих двух крупных увольнениях появились всего через несколько дней после сообщений о том, что глава NBC Entertainment Боб Гринблатт ведет с AT&T переговоры о сотрудничестве. Согласно информации журналистов, конгломерат предложил ему заняться руководством HBO, Turner и готовящегося стримингового сервиса, которые планируется объединить в одну организацию.