Танцы на «Костях»: Fox выплатит команде сериала $179 млн

Телекомпания Fox должна выплатить команде полицейского процедурала «Кости» $179 млн. Такое решение принял американский арбитражный суд, рассматривавший дело с 2016 года. Иск против 21st Century Fox в 2015-м подали главные звезды шоу — Эмили Дешанель и Дэвид Борианаз, а также исполнительный продюсер Барри Джозефсон и писательница Кэти Райкс, чьи романы легли в основу сериала.

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Сериал продержался 12 сезонов и выходил с 2005-го по 2017-й год. Помимо трансляции на телевидении, он также был доступен на нескольких стриминговых сервисах, в том числе — на Hulu, третью которого владеет Fox Entertainment Group. Согласно заявлению Дешанель и Борианаза, 21st Century Fox предоставляла лицензию на показ «Костей» своему телеподразделению и Hulu по заниженной цене — и таким образом удерживала часть полагавшейся им прибыли (оба актера также выступали в качестве продюсеров шоу).

Занимавшийся иском судья Питер Лихтман в своем постановлении обвинил топ-менеджеров Fox Дану Уолден, Гэри Ньюмана и Питера Райса в даче ложных показаний с целью сокрытия своих противоправных действий. Арбитр отметил, что компания осуществляла мошеннические действия со злым умыслом, скрывая реальный доход от шоу. Он пришел к выводу, что руководство компании даже не пыталось определить подлинную рыночную стоимость «Костей» и аналогичных сериалов в рамках переговоров с дочерними подразделениями.

Лихтман приговорил Fox к выплате штрафа в размере $128 млн — эта сумма, по его словам, необходима для того, чтобы «наказать Fox за предосудительное поведение» и предотвратить повторение подобного в будущем.

Как отмечает Forbes, итоговая сумма с учетом издержек — $179 млн — является второй по размеру за всю историю подобных исков. Рекорд принадлежит создавшей шоу «Кто хочет стать миллионером?» британской компании Celador International, которой Disney выплатил $319 млн в 2011 году.

Дэвид Борианаз, комментируя решение судьи, подчеркнул, что судебный процесс не омрачит его теплые воспоминания о работе над сериалом. Он также выразил надежду на выполнение обязательств со стороны Fox «без дальнейших проволочек».

«Мы так гордимся тяжелой работой, которую проделали над шоу в течение 12 сезонов — и мы хотели, чтобы Fox выполняла свои обещания и контрактные обязательства, — отметила Дешанель. — Я благодарна, что столь уважаемый арбитр так тщательно изучил факты, прежде чем вынести решение. Я с нетерпением жду, что правовая система продолжит привлекать Fox к ответственности, чтобы мы все могли двигаться вперед».

Fox в свою очередь назвала постановление Лихтмана «вопиюще несправедливым» и пообещала его обжаловать.

«Решение этого частного арбитра категорически неверно по существу и превышает его арбитражные полномочия, — заявили представители компании. — Fox не допустит, чтобы эта вопиющая несправедливость, пронизанная ошибками и необоснованными атаками, осталась в силе, и будет всеми силами оспаривать решение суда».

Президент The Walt Disney Company Боб Айгер выступил в поддержку своих будущих коллег (в обозримом будущем 21st Century Fox перейдет под крыло Disney).

«Питер Райс и Дана Уолден — глубоко уважаемые лидеры в этой индустрии, и мы полностью уверены в их нравственности и добросовестности, — заявил он. — Компания Disney не принимала участия в арбитраже, и мы понимаем, что решение оспаривается, так что мы оставим рассмотрение этого вопроса суду».