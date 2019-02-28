«Правый сектор» против Жванецкого: чья возьмет

Бывший лидер одесского подразделения запрещенной в России организации «Правый сектор (организация запрещена в России)» Сергей Стерненко рассказал о намерении активистов сорвать выступления артиста Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе, если он публично не откажется от ордена «За заслуги перед Отечеством», которым его наградил президент России Владимир Путин.

Реклама

Напомним, что на этой неделе на портале правовой информации появилось сообщение о награждении 84-летнего артиста. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Жванецкого Михаила Маньевича», — гласит документ. Вместе с ним была награждена певица Ирина Понаровская — распоряжением президента она была удостоена почетного звания «Заслуженный артист России».

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в еврейской семьей врачей. Отец работал хирургом, а мать — стоматологом.

В 1951 году Жванецкий поступил в Одесский институт инженеров морского флота, вместе с учебой он занимался художественной самодеятельностью — в частности, организовал театр миниатюр под названием «Парнас-2», появление которого стало знаменательным событием для города. Михаил Жванецкий принимал активное участие в работе студии, он играл на сцене и вел концерты вместе с Виктором Ильченко, с которым они познакомились в 1954 году. Позже Жванецкий начал сочинять миниатюры и монологи, которые в большинстве случаев сам же и исполнял.

В 1956 году будущий народный артист получил диплом инженера-механика и устроился работать в морской торговый порт. Позже началась его трудовая деятельность на заводе в должности инженера, продлившаяся несколько лет.

В 1958-м состоялось знакомство Жванецкого и Романа Карцева, а еще через пару лет он познакомился с Аркадием Райкиным, который в те годы уже был знаменит. У актера состоялись гастроли в Одессе с Ленинградским театром миниатюр. Так, произведения Жванецкого вошли в репертуар творческого коллектива Райкина, а в 1964 году по его приглашению юноша переехал в Ленинград.

Позже исполнителем произведений Михаила Михайловича стал любимец молодежи Сергей Юрский. Однако первая настоящая популярность пришла к писателю благодаря Аркадию Райкину — по его же инициативе в 1969 году в театре запустили программу «Светофор», которая состояла из произведений Жванецкого. В театре Райкина автор продолжает сотрудничать с Виктором Ильченко и Карцевым — но уже через некоторое время оставляет и его ради карьеры независимого писателя-сатирика, а также исполнителя своих произведений.

В 1970 году вместе с Карцевым и Ильченко Жванецкий возвращается в Одессу, там они создают театр миниатюр, который вскоре становится очень популярным. Спустя несколько месяцев они были приглашены на гастроли в Ростовскую область. Перед отправлением театра в Ростов Карцев и Ильченко снялись на телевидении миниатюру Михаила Михайловича «Авас». Гастроли имели огромный успех, а по возвращению все трое приняли участие в конкурсе артистов эстрады и вместе с Кокориным заняли первое и второе места.

В те же годы Жванецкий работал в Одесской филармонии артистом разговорного жанра, а к 1972-го его уже знал весь СССР. Позже Михаила Михайловича пригласили в Московский театр миниатюр на должность помощника главного режиссера. В начале 80-х автор перешел в литературное издательство «Молодая гвардия», где получил должность штатного сотрудника. Спустя несколько лет он создал Московский театр миниатюр и по сей день является его художественным руководителем.

По произведениям Михаила Жванецкого создано множество знаменитых спектаклей: «Моя Одесса», «Искренне Ваш», «Птичий полет», «Политическое кабаре», «Престарелый сорванец», «Избранное» и «Бенефис». Большой популярностью пользуются его выступления с монологами «Слово из трех букв», «Жизнь коротка», «Алло, это Баба Яга».