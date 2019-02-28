Смерть Мстителей? На что намекает новый тизер Marvel

Спустя почти шесть месяцев после того, как студия Сolumbia Pictures выпустила «Венома» на мировые экраны, компания Marvel Entertainment продолжает концентрироваться на симбиоте-антигерое, опубликовав новый тизер для сюжета комикса, который ставит персонажа против ряда героев вселенной.

Marvel Comics, вероятно, намекает на большую схватку между Веномом и Карнажем с Мстителями, которые оказались под контролем красного симбиота.

На обложке, нарисованной Грегом Лэндом, можно увидеть, что Веном тянется к Мстителям, которые поглощены красными щупальцами. Принадлежат они, скорее всего, Карнажу, объединенному с серийным убийцей Клетусом Касади, заклятому врагу Венома. Тизер гласит «Каждый является целью». Никаких подробностей не было раскрыто, но кажется очевидным, что данная публикация указывает на грандиозную битву Венома с Карнажем. Также на постере присутствует другая надпись — «Август 2019», вероятно, относящаяся к дате выпуска будущего проекта.

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Согласно сюжету последних выпусков комиксов, симбиот Веном недавно воссоединился со своим оригинальным хозяином — Эдди Броком. После этого Эдди должен был сразиться с драконом-симбиотом, служившим богу симбиотов, Кнуллом. Веном при этом хоть и одержал победу, но в процессе битвы симбиот был поврежден — он потерял свою индивидуальность, а также голос и теперь просто реагирует на подсознательные побуждения Эдди. И все же, несмотря на мнимое молчание, симбиот вмешивался в воспоминания Брока, возвращая его в дом детства в Сан-Франциско. Эдди ищет ответы, но пока ничего не нашел.

Состав Мстителей на постере, кстати, довольно-таки странный. На постере изображены Капитан Америка, Халк, Человек-паук, Соколиный Глаз, Существо из Фантастической четверки и Капитан Марвел. Примечательно, что ни в одном из опубликованных ранее комиксов Marvel, эти семь персонажей не появлялись.

Если это будет кроссовер, то он станет вторым таким событием Marvel в текущем году — после «Войны Царств», которая готовится к запуску в следующем месяце. Напомним, что в апреле этого года вся вселенная комиксов Marvel столкнется с новой войной. Каждый значимый персонаж будет затронут в «War of The Realms» от Джейсона Аарона. Согласно представителям издательства, это будет одна из самых глобальных вещей 2019 года.

Вселенная кинокомиксов Marvel, возможно, и была стерта щелчком пальца Таноса, но сделать такое в комиксах — значит начать тотальную и смертельную битву, к которой подводили годами. И по всей вероятности, это время пришло. Джейсон Аарон анонсировал событие, которое охватит всех в мире комиксов — «Войну Царств» (War of The Realms).

О новом событии издательство объявило еще на New York Comic Con в конце прошлого года, но детали при этом были раскрыты сравнительно недавно.

«Это будет особенная война. Ничего похожего вы не видели и не читали. Капитан Америка на крылатом коне и Тор с двумя молотами. Мир комиксов Marvel становится смелее, безумнее и невероятнее, чем любой фильм вселенной или телешоу», — говорится на официальном сайте Marvel.

Событие «Войны» начало зарождаться в рамках серий комиксов «Тор» и «Мстители», где Джейсон Аарон в течение последних нескольких лет намекал читателям на грядущее сражение, а Темный Эльф (Малекит) просто ожидал своего шанса. По словам автора, войну всех Девяти Царств он готовил на протяжении всей своей работы над комиксом «Тор» — и сейчас у него есть возможность представить уникальную историю. Основная сюжетная линия «War of The Realms» будет состоять из шести выпусков, старт которых назначен на апрель этого года. Также продолжат выходить различные ответвления и дополнения в других востребованных сериях («Мстители», «Веном», «Человек-Паук», «Стражи Галактики» и не только).

«Война, которая назревала годами, наконец-то получила толчок, и теперь она начинается. Это не будет личной войной Тора или просто Асгарда. В «Войну Царств» будут вовлечены все персонажи Marvel», — заключил Аарон.