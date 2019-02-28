«Реализм, шок и драма»: каким будет новый фильм о Людях Икс

В то время как медиагигант Disney готовится завершить приобретение студии 20th Century Fox, новый трейлер «Темного феникса», детища кинокомпании, демонстрирует двенадцатую и заключительную главу серии фильмов про супергероев, существующей уже 19 лет.

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Действия «Темного Феникса» развернутся спустя без малого 10 лет после событий блокбастера «Люди Икс: Апокалипсис», а именно — в 1992 году. Амбиции лидера школы для мутантов Чарльза Ксавье (Джеймс Макэвой) растут с небывалой скоростью, и поэтому он отправляет своих учеников на все более опасные и экстремальные миссии. Во время одной из них команда супергероев оказывается в космосе, где в результате всплеска солнечной энергии в Джин Грей (Софи Тернер) пробуждается зловещее альтер-эго Феникс — и персонажи оказываются перед выбором между жизнью своего товарища и всего населения Земли.

Создатели проекта обещают, что «Темный Феникс» станет одной из самых страшных и мрачных глав киносаги, а примерно в середине фильма зрителей ждет внезапный сюжетный поворот, который резко изменит курс франшизы и направит ее в совершенно иную сторону.

Постановкой картины занимался сценарист и продюсер Саймон Кинберг («Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Дэдпул», «Фантастическая четверка», «Мистер и миссис Смит»). «Темный феникс», что примечательно, станет дебютной работой в режиссерской карьере Кингберга.

Главные роли в ленте — помимо звезды «Игры престолов» Тернер — исполнили Майкл Фассбендер (Магнето), Джессика Честейн (Смит), Тай Шеридан (Циклоп), Дэниэл Кадмор (Колосс) и Скотт Шеперд (доктор Джон Грей). Композитором проекта выступил легендарный Ханс Циммер.

В промо-ролике, который был впервые показан во время выступления Джессики Честейн на «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном», зрители увидели, как Джин Грей продолжает бороться со своими внутренними демонами, параллельно превращаясь во всемогущего Феникса.

Создатели фильма пошли на смелый шаг и «проспойлерили» смерть одного из ключевых персонажей — Мистик. Конечно, из первого трейлера было очевидно, что кто-то умрет, поскольку в нем показывали чьи-то похороны. Однако теперь можно с уверенностью сказать, что Джин Грей убьет именно персонажа Дженнифер Лоуренс.

Сам Кинберг объяснил решение продемонстрировать смерть Мистик очень просто. По словам кинематографиста, это было сделано, чтобы показать, что «Темный феникс» не похож на остальные экранизации комиксов о Людях Икс.

«Это фильм, где происходят шокирующие вещи, тяжелые, драматичные вещи. Никто не сваливается с крыши небоскреба, только чтобы подняться, отряхнуться и пойти дальше по своим делам. В этом фильме есть реалистичность, есть последствия. Также мы должны были показать, что Джин – вполне реальная угроза абсолютно всем, включая Людей Икс», — пояснил он.

Интересно, что «Темный Феникс» должен был выйти на экраны еще 2 ноября 2018 года, но столкнулся с переносом даты премьеры. Это было связано с обширными повторными съемками материала, которые привели к задержкам. Непростое решение возникло при этом уже на стадии постпродакшена.

Софи Тернер рассказывала тогда в интервью Digital Spy, что она «остается позитивной», несмотря на задержку релиза.

«Этот фильм в большей степени основан на эмоциях и гораздо более обоснован, — восторженно заявила британка. — Есть, конечно, и сверхъестественные элементы... Но наша картина — действительно эмоциональная история о девушке, которая борется со смертельной смесью проблем психического здоровья и желанием быть супергероем».