Перевал Дятлова: Малахов раскрыл новую тайну

В последние месяцы и без того огромная популярность тайны перевала Дятлова достигла каких-то сумасшедших масштабов — в связи с юбилеем трагедии, произошедшей в 1959 году, и повышенным вниманием к ней со стороны отечественной прокуратуры давняя гибель советских туристов в окрестностях горы Холатчахль с еще большей силой взволновала умы обывателей и представителей СМИ. На этом фоне журналисты стали вспоминать и другие — не менее загадочные (хоть и не настолько громкие) — пугающие загадки 20 века, обросшие мистическими догадками и страшными интервью непосредственных участников или свидетелей.

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Одна из таких историй стала главной темой очередного эпизода шоу Андрея Малахова.

Создатели программы решили напомнить (а большинству — рассказать впервые) о жутком инциденте, произошедшем в августе 1993 года в Восточных Саянах, где при странных обстоятельствах умерли шестеро туристов из Казахстана, включая 41-летнюю Людмилу Коровину, руководителя группы и мастера спорта по туризма, а также ее менее опытных подопечных.

Выжить тогда удалось лишь 17-летней Валентине Уточенко, которая спустя годы решилась на откровенное интервью, в котором подробно поведала о тех трагических событиях, произошедших, что примечательно, на сравнительно на небольшой горной высоте. По словам женщины, «маршрут» группы Коровиной был «несложным» — и туристы должны были пройти его относительно «легко».

«Маршрут был несложный, мы должны были легко пройти его», — подчеркнула она.

Согласно kp.ru, инцидент произошел ранним утром. В связи с внезапно возникшим порывом сильного ветра Коровина заявила подопечным, что им нужно немедленно выйти из палаток и спуститься вниз по склону, — и как только задача была выполнена, ветер мгновенно унес палатки куда-то вдаль. По-настоящему страшно туристам стала немногим позднее — когда ни с того ни с сего на землю упал один из юношей, причем из его ушей в тот момент лилась кровь, а рот был заполнен пеной. Молодой человек был любимчиком руководителя группу: ринувшись к парню, женщина попыталась привести его в чувства, параллельно скомандовав оставшимся ребятам спускаться еще ниже.

«Мы сначала взялись за руки и стенкой пошли в низину, — вспомнила единственная выжившая. — Но ветер не давал двигаться. Сбивал с ног. Вот тогда все испугались. Началась паника. Ребята стали разбегаться кто куда. Кричали, плакали. Кто-то даже бился головой о камни».

Пытаясь спастись от неизвестного ненастья, Уточенко схватилась за руку одного из своих товарищей. Обернувшись, она увидела, что все остальные члены группы уже лежат на земле.

«Я даже не могу объяснить свое состояние тогда, какой-то невероятный шок и безумное желание жить. — заключила Валентина. — Вдруг [мой напарник] стал терять силы. Он толкнул меня вниз: «Ползи быстрей!» — и потерял сознание».

Ранее в СМИ сообщалось, что заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов, уже давно занимающийся собственным расследованием тайны гибели группы Игоря Дятлова, потребовал срочной эксгумации тел жертв трагедии, предположив, что останки погибших в ту злополучную ночь 1959-го впоследствии могли подменить. Кроме того, он выразил мнение, что причиной трагедии стал выброс токсичных паров.

«Когда группа попала под воздействие паров и капель серной кислоты, то они поставили палатку — в самом неудобном месте, на склоне, но у них не было выбора, — приводит его слова издание «Аргументы и факты». —

Концентрация вредных веществ увеличивалась, и люди в панике стали покидать палатку и бежать раздетыми в лютый мороз. Мне это напомнило, как люди выбрасываются из окон во время пожара — они знают, что сломают руки-ноги или вовсе погибнут, но инстинкт сильнее. Они оказались на склоне, где образовался ледяной наст — там многие поскользнулись, упали во время панического бега и получили первые травмы».

23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей в указанную дату получено не было. Впоследствии была организована поисковая операция, в ходе которой обнаружили тела погибших при странных обстоятельствах туристов. Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась отечественная прокуратура.