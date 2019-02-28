«Фанаты будут шокированы»: Дейенерис о финале «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк раскрыла подробности заключительного сезона «Игры престолов», премьера которого запланирована на 14 апреля этого года. По словам исполнительницы роли Матери драконов Дейенерис Таргариен, финал саги «шокирует» зрителей.

«Это будет грандиозно», — подчеркнула 32-летняя британка на красной ковровой дорожке 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар», прошедшей в ночь на 25 февраля по московскому времени.

Артистка также призналась, что создатели сериала потратили уйму времени на работу над заключительной частью фэнтези, пытаясь сделать ее идеальной.

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«На это действительно ушло очень много времени», — заключила Кларк.

Авторы «Игры престолов», как известно, хранят сценарные перипетии восьмого сезона в строжайшем секрете — временами кажется, что за сохранность подробностей сюжета от любопытства огромной армии фанатов отвечают лучшие сотрудники ФБР. По этой причине поклонникам шоу, находящимся в ожидании финала полюбившего сериала, остается лишь строить конспирологические догадки, основанные на якобы «слитых» кадрах со съемочной площадки, «спойлеров» от актеров и банальной логике.

Ранее, в частности, знатоки абсолютного хита HBO предположили, что в заключительном сезоне одна из главных героинь эпопеи Санса Старк наконец-таки обретет семейное счастье.

По мнению зрителей, дочь бывшего лорда Винтерфелла Эддарда Старка, временно исполняющая обязанности Хранителя Севера, обручится с Гендри Баратеоном, последним наследником (хоть и бастардом) экс-правителя Семи Королевств Роберта Баратеона.

Согласно фанатской версии, молодой человек является прекрасной партией для девушки. Их союз, во-первых, внесет немалый вклад в укрепление взаимоотношений между домами Старков и Баратеонов (что, безусловно, может сыграть важную роль в предполагаемой битве за престол в случае уничтожения армии Белых ходоков), а во-вторых — завершит бесконечные страдания героини, чьи предыдущие браки (и просто связи с мужчинами) складывались, мягко говоря, ужасно. За женитьбу персонажей также говорит и тот факт, что Гендри, добрый и честный парень, ранее уже успел зарекомендовать себя в кругу близких для Сансы людей — сестры Арьи и Джона Сноу, ее сводного брата.

Любопытно, что большинство так называемых «спойлеров», касающихся финала «Игры престолов», связаны именно с исполнительницей роли Сансы — Софи Тернер. Так, актриса, которая, кажется, публично затрагивает тему сериала куда охотнее своих коллег, недавно пообещала, что в восьмом сезоне будет рекордное количество крови и насилия.

«Это «Игра престолов». Так что в новом сезоне будет еще больше крови, смертей и мучений, чем за все предыдущие годы», — заявила она в интервью Esquire.

Высказалась она и по поводу возможной гибели своего персонажа: «Умру ли я в этом сезоне? То, что я продержалась уже столько времени, мне уже кажется невероятным, учитывая количество смертей в сериале. У нас были свои теории о том, что произойдет, — кто умрет, а кто победит. Теперь мы знаем наверняка.

Было так много теорий и столько дискуссий о том, чем все закончится. Некоторые, я уверена, будут разочарованы, увидев не то, что они хотели, — посетовала актриса. — Но я довольна тем, что создатели сделали с этой историей. Я доверяю им, как и последние десять лет моей жизни».

Куда более примечательным, впрочем, оказался другой раскрытый Тернер секрет — возможно, единственный настоящий спойлер финального сезона. Подсказка была обнаружена на руке Софи — 23-летняя британка набила на внутренней стороне предплечья изображение лютоволка, гербового животного семейства Старк в сериале, под которым оказалась шокирующая надпись «Стая живет», что натолкнуло поклонников на мысли о счастливом финале эпопеи для Сансы и ее близких. Особого веса догадке добавил тот факт, что сама артистка всячески скрывала новую татуировку — достоянием общественности она стала благодаря тату-мастеру, решившему похвастаться своей работой в социальных сетях.

Добавим, что восьмой сезон «Игры престолов», согласно создателям, будет состоять из шести серий — последний эпизод сериала выйдет на экраны 19 мая.