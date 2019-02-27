Перевал Дятлова: нашли мистическую связь с кораблем-призраком

Осенью прошлого года Генпрокуратура РФ возобновила расследование гибели группы Дятлова в 1959 году. Это спровоцировало появление новых вариантов решения главной загадки XX века, среди которых оказалось немало мистических: например, сходство уральской трагедии с таинственным исчезновением экипажа судна «Мария Целеста» в 1872 году. Об этом пишет kp.ru.

Реклама

Несмотря на 90-летний промежуток между происшествиями мистики уверяют, что гибель группы Дятлова буквально повторяет историю с бригантиной в Атлантическом океане. Тогда в 400 милях от Гибралтара члены экипажа корабля «Деи Грация» обнаружили судно «Мария Целеста» (Мария Небесная) без единого человека на борту. Позже парусник нарекли «кораблем-призраком».

Известно, что он вышел из порта Нью-Йорка 5 ноября 1872 года и вез в итальянскую Геную 1701 бочку спирта.

Помимо капитана Бенджамина Бриггса, его жены и двухлетней дочери Софии, на борту находилось семь человек. Итого 10 членов экипажа, двое из которых — женского пола. Группа Дятлова также состояла из десяти человек: восемь мужчин и две девушки.

Как и палатка туристов, корабль был обнаружен спустя месяц, и на нем не было ни живых, ни мертвых людей. Исследователи до сих пор не могут понять, что сподвигло дятловцев покинуть палатку, а экипаж «Марии Целесты» — судно.

Туристы покидали свое пристанище спешно и практически одновременно: согласно официальным документам, они уходили от палаток организованной группой. Об этом свидетельствуют следы на снегу и загадочные разрезы ткани, расположенные в местах, где располагались головы туристов во время сна. Сообщается, что размеры дыр оказались настолько большими, что через них можно было выбраться наружу. В итоге следователи записали, что «...причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии» и закрыли дело.

Так же внезапно и поспешно покинули корабль члены экипажа: предполагается, что нечто непреодолимое заставило их прыгнуть в шлюпку и скрыться в неизвестном направлении. Исследователи не обнаружили на «Марии Целесте» значительных повреждений: более того, в каюте капитана нашли шкатулку с драгоценностями и крупную сумму денег. Рядом располагалась швейная машинка, на которой лежала незаконченная вышивка и масленка — в случае шторма она непременно бы упала. На полу валялись только игрушки дочки капитана.

Все продукты, личные вещи и даже курительные трубки матросов остались в кубриках. Единственное, что смутило исследователей — отсутствие прибора, необходимого для определения координат и разломанный компас.

Было выдвинуто множество версий произошедшего: он логичных до мистических вроде нападения русалок или гигантского спрута. В гипотезах о гибели группы Дятлова фигурировал вариант с коварным снежным человеком, убившим туристов.

Ранее уроженец Урала Алексей Команев, принявший участие в шоу «На самом деле», заявил, что его дядя своими глазами видел трагедию группы Дятлова. Ссылаясь на погибшего в прошлом году родственника, мужчина заявил, что туристов убили загадочные облаченные в странные одеяния люди.

«С этой историей связан мой дядя, который в конце 50-х годов был охотником и жил возле Ивделя. В ночь на 2 февраля он оказался в районе горы Холатчахль, где его внимание привлекли следы. Он решил пройти по ним и посмотреть, кто их оставил — тем более вскоре пред ним предстал свет огней. Когда он подобрался поближе, то заметил группу людей странного вида. Согласно дяде, на них были надеты высокие кожаные сапоги, густые меховые шапки и шубы — что-то ближе даже к шкурам животным», — рассказал Команев в эфире Первого канала.

По его словам, охотник решил подойти поближе и увидел, как пятеро человек избивают кого-то тяжелыми предметами.

«Поначалу он, находясь от них на расстоянии в 0,5 км или даже меньше, подумал, что удары наносились по животному, однако затем осознал, что избивают живого человека», — заявил житель Урала.

Примечательно, что позднее Команев повторил сказанное на детекторе лжи, который доказал, что мужчина не врет.