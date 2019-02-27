«Не мешайте»: экс-жена Богомолова о романе режиссера с Собчак

Заслуженная артистка России Дарья Мороз высказалась по поводу романа театрального режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак, слухи о котором ходят еще с прошлого года. В интервью Telegram-каналу «Антиглянец» Мороз подчеркнула, что не станет обсуждать личную жизнь экс-супруга.

«Что касается личной жизни каждого, мы ее не обсуждаем и не комментируем — это личное дело его и мое», — ответила актриса.

Мороз также официально подтвердила, что разведена с Богомоловым — долгое время супруги хранили молчание по поводу ситуации в своей семье, время от времени публикуя совместные фотографии.

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«Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь. Поэтому никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе», — поделилась Мороз.

Актриса отметила, что несмотря на развод она по-прежнему снимается в проектах экс-супруга. Мороз рассказала, что за последние два с половиной года приняла участие в трех спектаклях Богомолова, а также исполнила одну из главных ролей в грядущем сериале режиссера «Содержанки», премьера которого состоится в марте. По словам 35-летней артистки, творческий тандем создать и сохранить гораздо сложнее, чем найти спутника жизни.

«Тандем творческий — более тонкая материя, чем тандем личный, как ни странно это прозвучит, — пояснила экс-супруга Богомолова. — Найти людей, говорящих с тобой на одном языке в профессии иногда сложнее, чем найти спутника по жизни. Поэтому, как видите, работать мы тоже успешно продолжаем вместе и, надеюсь, так будет и дальше».

По словам Мороз, они с бывшим мужем продолжают совместно воспитывать дочь Аню:

«Мы с Костей с уважением относимся друг к другу и навсегда останемся близкими людьми и любящими родителями для Ани. У нас прекрасные дружеские отношения».

О разводе между супругами стали говорить еще в 2018 году, когда появились новости о романе режиссера с Собчак. Как утверждали некоторые источники, именно отношения с телеведущей стали причиной расторжения брака с Дарьей Мороз.

Собчак и ее муж, актер Максим Виторган, в свою очередь, долго скрывали подробности личной жизни. В начале 2019 года они попытались высмеять слухи о проблемах, возникших в их семье, «разыграв» своих подписчиков в инстаграме. Сначала супруги выложили в своих аккаунтах фотографии, сделанные из самолетов разных авиакомпаний. Затем Виторган опубликовал в историях ролик, на котором со вздохом произнес: «Ну вот и все. Разлетелись». Однако через несколько секунд после этого ракурс видео изменился и рядом с ним оказалась Собчак, после чего оба рассмеялись.

Тем не менее, в середине января пара оказалась в центре нового скандала, когда в СМИ появилась информация о драке между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым в центре Москвы. По данным очевидцев, мужчины вышли к торцу здания и после короткого разговора актер ударил режиссера кулаком в лицо, из-за чего тот упал на асфальт. Через некоторое время Богомолов сообщил в инстаграме о том, что в ходе драки супруг Собчак разбил ему нос.

Через некоторое время телезвезда появилась в программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на Первом канале, где впервые публично рассказала о взаимоотношениях с Виторганом. Собчак отказалась отвечать на вопрос о разводе, однако отметила, что относится к супругу с большим уважением, так как он — отец ее сына Платона.

«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына, — передает слова Собчак StarHit. — Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама».

Ранее СМИ писали, что Собчак и Виторган появились отдельно друг от друга на премьере фильма «Юморист» Михаила Идова. Уточнялось, что артист пришел на показ на полчаса раньше жены, в течение всего вечера звездная пара игнорировала друг друга.