Вице-премьер на «Евровидении»? Украина назвала сменщика Maruv

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на официальном сайте мероприятия сообщили о том, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не смогла прийти к соглашению с певицей Анной Корсун, более известной как Maruv, которая должна была представлять страну по результатам прошедшего конкурсного отбора.

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Представители музыкального шоу отметили, что Корсун одержала победу в отборочном конкурсе, набрав необходимое число голосов зрителей. Вместе с этим, обратили внимание организаторы, победа не давала автоматической гарантии, что она в любом случае отправится на состязание в качестве представительницы Украины.

В соглашении, которое отказалась подписать Корсун с НОТУ, в частности, оговаривается, что исполнитель, который отправится на конкурс, чтобы представлять Украину, также берет на себя обязанности «культурного посла Украины». Он не только должен будет исполнить музыкальный номер, но также и выражать мнение украинского народа на международной площадке.

«Помимо этого — в соответствии с правилами песенного конкурса «Евровидение» (п. 2.6) — участвующий в демонстрации вещатель должен убедиться в неполитическом характере соревнования. Ситуация вокруг выборов в этом году обладает признаками политизации», — отметили в НОТУ.

По мнению представителей украинской стороны, общественный резонанс, а также попытки оказывать давление со стороны различных политических сил, вмешательство культурных фигур и информационных структур других стран уже привели к политизации результатов национального отбора.

«Общественная телерадиокомпания видит риск в увеличении раскола в украинском обществе в этой ситуации, которая противоречит нормативам общественной телерадиокомпании (в соответствии с законом об общественном теле- и радиовещании на Украине, работа на консолидацию украинского общества является одной из основных целей НОТУ)», — говорится в заключении.

Представители Европейского вещательного союза прокомментировали данное заявление, отметив, что все принимающие участие в мероприятии вещатели несут ответственность за выбор участника на «Евровидении» в соответствии с правилами, установленными союзом.

«Вещатель в настоящей момент ведет переговоры, чтобы объявить представителя на конкурсе этого года, как только они подтвердят свой выбор, это будет объявлено по официальным каналам «Евровидения», — подчеркнули в ЕВС.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко предложил отправить на «Евровидение-2019» вице-премьера страны Вячеслава Кириленко.

«Ведь кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко. Меня совсем не интересует «Евровидение» — и, если бы это было действительно настолько важной проблемой страны, то я был бы счастливым человеком», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что вопрос в данном случае касается не того, «кто будет петь и как», и предложил Кириленко заняться отсутствием отопления в домах культуры на севере Одесской области вместо решения вопросов, связанных с участием звезд в международном песенном конкурсе.

Ситуацией вокруг «Евровидения» возмутилась среди прочих и украинская писательница Лариса Ницой, которая в своем фейсбуке поздравила соотечественников с тем, что на «коллаборационисты на «Евровидение» не поедут». Таким образом, она прокомментировала проигрыш сестер Анны и Марии Опанасюк, которых члены отборочного жюри довели до слез вопросами о проживающих в Крыму родителях во время финала отбора.

Кроме того, она потребовала «наказать виновных» за репутационные потери и пригрозила «скандалом» в ответ на провокации «тех самых нелепых руководителей, которых мы ставим на должности». Ницой потребовала отобрать лицензию на проведение национального отбора для «Евровидения» у телеканала СТБ, а также освободить руководство НОТУ за заключение соответствующего контракта с вещателем.