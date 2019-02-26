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Вице-премьер на «Евровидении»? Украина назвала сменщика Maruv

На Украине прокомментировали отказ Maruv от «Евровидения»

Украинская сторона прокомментировала отказ певицы Анны Корсун, также известной как Maruv, от выступления на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Пока новый участник от страны не определился, в Верховной раде отметили, что у вице-премьера Вячеслава Кириленко хватит обаяния и патриотизма для того, чтобы достойно представить Украину на конкурсе.

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на официальном сайте мероприятия сообщили о том, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не смогла прийти к соглашению с певицей Анной Корсун, более известной как Maruv, которая должна была представлять страну по результатам прошедшего конкурсного отбора.

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Представители музыкального шоу отметили, что Корсун одержала победу в отборочном конкурсе, набрав необходимое число голосов зрителей. Вместе с этим, обратили внимание организаторы, победа не давала автоматической гарантии, что она в любом случае отправится на состязание в качестве представительницы Украины.

В соглашении, которое отказалась подписать Корсун с НОТУ, в частности, оговаривается, что исполнитель, который отправится на конкурс, чтобы представлять Украину, также берет на себя обязанности «культурного посла Украины». Он не только должен будет исполнить музыкальный номер, но также и выражать мнение украинского народа на международной площадке.

«Помимо этого — в соответствии с правилами песенного конкурса «Евровидение» (п. 2.6) — участвующий в демонстрации вещатель должен убедиться в неполитическом характере соревнования. Ситуация вокруг выборов в этом году обладает признаками политизации», — отметили в НОТУ.

По мнению представителей украинской стороны, общественный резонанс, а также попытки оказывать давление со стороны различных политических сил, вмешательство культурных фигур и информационных структур других стран уже привели к политизации результатов национального отбора.

«Общественная телерадиокомпания видит риск в увеличении раскола в украинском обществе в этой ситуации, которая противоречит нормативам общественной телерадиокомпании (в соответствии с законом об общественном теле- и радиовещании на Украине, работа на консолидацию украинского общества является одной из основных целей НОТУ)», — говорится в заключении.

Представители Европейского вещательного союза прокомментировали данное заявление, отметив, что все принимающие участие в мероприятии вещатели несут ответственность за выбор участника на «Евровидении» в соответствии с правилами, установленными союзом.

«Вещатель в настоящей момент ведет переговоры, чтобы объявить представителя на конкурсе этого года, как только они подтвердят свой выбор, это будет объявлено по официальным каналам «Евровидения», — подчеркнули в ЕВС.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко предложил отправить на «Евровидение-2019» вице-премьера страны Вячеслава Кириленко.

«Ведь кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко. Меня совсем не интересует «Евровидение» — и, если бы это было действительно настолько важной проблемой страны, то я был бы счастливым человеком», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что вопрос в данном случае касается не того, «кто будет петь и как», и предложил Кириленко заняться отсутствием отопления в домах культуры на севере Одесской области вместо решения вопросов, связанных с участием звезд в международном песенном конкурсе.

Ситуацией вокруг «Евровидения» возмутилась среди прочих и украинская писательница Лариса Ницой, которая в своем фейсбуке поздравила соотечественников с тем, что на «коллаборационисты на «Евровидение» не поедут». Таким образом, она прокомментировала проигрыш сестер Анны и Марии Опанасюк, которых члены отборочного жюри довели до слез вопросами о проживающих в Крыму родителях во время финала отбора.

Кроме того, она потребовала «наказать виновных» за репутационные потери и пригрозила «скандалом» в ответ на провокации «тех самых нелепых руководителей, которых мы ставим на должности». Ницой потребовала отобрать лицензию на проведение национального отбора для «Евровидения» у телеканала СТБ, а также освободить руководство НОТУ за заключение соответствующего контракта с вещателем.