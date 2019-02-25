Заставляли агитировать за Порошенко? Новый скандал на «Евровидении»

Певица Maruv (Анна Корсун) не станет представлять Украину на Евровидении в 2019 году, сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). Согласно информации вещателя, исполнительница не согласилась подписать предложенный ей контракт.

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«Общественный вещатель и певица Анна Корсун (сценическое имя Maruv), которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к соглашению по поводу участия в песенном конкурсе Евровидение в силу ряда причин», — гласило заявление НОТУ.

Фоторепортаж: Maruv не будет представлять Украину на Евровидении __is_photorep_included12206389: 1

Основной претензией НОТУ к Maruv стала ее независимая позиция. По мнению организации, у представителя Украины на международной арене есть обязательства: подписав контракт на время конкурса, музыкант должен стать культурным послом Украины. С этого момента он представляет не только собственную музыку, но и становится рупором мнения украинского общества в мире.

«В ходе проведенных переговоров НОТУ и певица Maruv не пришли к общему решению по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе», — также сообщается в заявлении телерадиокомпании.

По убеждению представителей НОТУ, сложившаяся вокруг национального выбора в этом году ситуация, обладает всеми признаками политизации.

В свою очередь, Maruv также сделала заявление на своей странице в соцсети. Она отметила, что переговоры длились около семи часов, но прийти к компромиссу так и не удалось. Корсун подчеркнула, что запрет на гастроли в России не стал причиной разногласия сторон. После этого она озвучила главные препятствия, которые не позволили ей поставить свою подпись.

«Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков», — заключила певица.

Стоит уточнить, что НОТУ является государственной телерадиокомпанией. Это означает, что она фактически находится под контролем администрации действующего президента Украины Петра Порошенко.

Известно, что Maruv называла некоторые пункты контракта «абсурдными» еще до начала переговоров.

«Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НОТУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен (около 4,8 млн рублей – «Газета.Ru»)», — написала она в фейсбуке.

Более того, певица отметила, что с нее будет взиматься штраф за несанкционированное общение с представителями СМИ.

«Теоретически меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НОТУ якобы убытки!» — заключила Maruv.

В телерадиокомпании уже дали официальный комментарий относительно сложившейся ситуации. Председатель совета НОТУ Зураб Аласания заявил, что условия договора между певицей и вещателем были стандартными и отметил, что некоторые его положения, в частности запрет на российские гастроли на 3 месяца после конкурса, должны были избежать политизации конкурса. Правда, сама Maruv уже отметила, что запрет на гастроли в России не стал главной причиной ее решения.

«НОТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс «Евровидение» был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости», — цитирует Аласанию МК.

Скандал на украинском отборе на «Евровидение» привлек внимание организаторов международного конкурса. Продюсер «Евровидения» Йон Ола Санд не исключил, что Украина может столкнуться с проблемами.

«Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов», — приводит слова Санда Страна.ua.

Резонансное событие на Украине не осталось без внимание и в Госдуме России. Член комитета нижней палаты парламента по культуре Светлана Савченко назвала артистов «жертвами происходящего на Украине».

«Мы знаем много историй, когда российским исполнителям запрещают въезжать на Украину и не выпускают в Россию своих», — подчеркнула Савченко.