Виновата политика: Maruv об отказе от «Евровидения». LIVE

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- 106820 просмотров Певицу Maruv могут лишить права представить Украину на «Евровидении»
Малоизвестный факт об Анне Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. В 2014 году она была участницей украинского «Голоса», и на слепых прослушиваниях выбрала команду Сергея Лазарева. Позднее Корсун выбыла на стадии нокаутов.
Если бы не вмешавшаяся политика, то Maruv могла бы встретиться со своим бывшим наставником на «Евровидении-2019» уже в качестве соперницы, так как Лазарев будет представлять на конкурсе Россию.
Конфликт интересов возник на почве того, что Maruv часто гастролирует по России, о чем публично сама заявляла. Еще после полуфинала отбора на «Евровидение» многие на Украине поставили под сомнение ее право представлять страну. В финале отбора Maruv не избежала политических вопросов от ведущего. Однако это не помешало певице набрать наивысшие баллы и заработать право выступить в Тель-Авиве.
Однако многие выразили поддержку Maruv. «Поезжайте от другой страны, выиграйте и утрите им нос. Мы за вас болели, голосовали, тратили средства и время. Как такое могло случиться?» — написал другой подписчик.
«Мда. [Растратили] нормального конкурсанта с реальным шансом на победу», — подытожил один их пользователей.
В комментариях подписчики Maruv — что неудивительно — разделились на два лагеря. С одной стороны на певицу обрушился шквал критики.
«Вас выбирали представлять Украину, про которую вы ничего не знаете, — написал один из интернет-пользователей. — Интересы страны вы называете цензурой. Это смешно. Выступайте, где хотите, и представляйте саму себя, но не родину».
В конце заявления Maruv поблагодарила каждого, кто за нее голосовал и попросила поклонников «не идти на конфронтацию» и принять этот факт. «Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры», — заключила певица.
Сама Maruv также сделала большое заявление на своей странице в фейсбуке. Она подчеркнула, что отказ от гастролей по России не был для нее принципиальным пунктом.
«Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — заявила исполнительница.
Согласно заявлению НОТУ, участник конкурса становится культурным послом Украины на «Евровидении». В организации также заявили, что ситуация, сложившаяся вокруг национального выбора в этом году, привела к политизации результата национального отбора.
Maruv уже ранее заявляла, что условия договора с НОТУ для нее являются «кабальными». По словам певицы, после семи часов переговоров с национальным организатором прийти к компромиссу так и не удалось.
Победительница национального отбора на «Евровидение-2019» певица Maruv не представит Украину на международном музыкальном конкурсе. Она отказалась принимать условия договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. «Газета.Ru» следит за развитием скандала в онлайн-режиме.
«Общественный вещатель и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к соглашению по поводу участия в песенном конкурсе Евровидение в силу ряда причин. Певица Анна Корсун (сценическое имя Maruv) победила в результате местного конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители», — говорится в сообщении НОТУ.