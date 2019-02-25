Виновата политика: Maruv об отказе от «Евровидения». LIVE

Малоизвестный факт об Анне Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. В 2014 году она была участницей украинского «Голоса», и на слепых прослушиваниях выбрала команду Сергея Лазарева. Позднее Корсун выбыла на стадии нокаутов.

Если бы не вмешавшаяся политика, то Maruv могла бы встретиться со своим бывшим наставником на «Евровидении-2019» уже в качестве соперницы, так как Лазарев будет представлять на конкурсе Россию.