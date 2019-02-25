Боевой киборг не справился с драконами: что смотрят в России

Последние выходные февраля ознаменовались для российского бокс-офиса гигантским приростом. Обычно далеко не самый прибыльный месяц в году завершился на мажорной ноте. В минувшие выходные суммарная выручка кинотеатров значительно превысила отметку в 1 млрд рублей. Произошло это благодаря мощному старту мультфильма от Dreamworks «Как приручить дракона 3».

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В стартовый уикенд завершение анимационной трилогии про викингов и ручных драконов собрало невероятные 712,2 млн рублей. Для мультфильмов это стало вторым результатом за всю историю российского проката. «Как приручить дракона 3» уступил только «Миньонам», которые три года назад в премьерные выходные собрали 865 млн.

Приличное падение сборов в районе 59% испытал на себе фантастический блокбастер от Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». В свои вторые выходные картина заработала в отечественном прокате 143,9 млн рублей, доведя общую выручку до 680 млн. Такие показатели дают повод говорить о возможном преодолении рубежа в 1 млрд, но это будет зависеть от стойкости картины в более поздние недели.

Что касается общемировых сборов, то со стартом проката в Китае «Алита» значительно добавила и довела суммарный международный заработок до $263 млн. Представители 21st Century Fox называют нижний порог окупаемости ленты в районе $350 млн. Независимые же эксперт более строги и уверены, что фильму надо собрать $500 млн, чтобы не стать убыточным. Даже если ориентироваться на независимых специалистов, то «Алита» еще сохраняет шансы на окупаемость.

На третьей позиции списка самых кассовых фильмов российского проката расположилась «Громкая связь» режиссера Алексея Нужного по сценарию «Квартета И». Российская адаптация итальянского хита «Идеальные незнакомцы» может по праву гордиться приличными сборами. В свои вторые выходные лента заработала 118,7 млн рублей и довела общую кассу до очень приличных 396,9 млн.

Российский исторический экшн «Тобол» достаточно скромно стартовал в российском прокате, собрав за первые четыре дня всего 75,1 млн рублей. Все-таки с 1426 копиями результатов ждали немного других. Более того, по разной информации, бюджет картины составил около 500 млн рублей, и с такими цифрами в стартовый уикенд лента уже потеряла шансы на то, чтобы окупиться. Остается только максимально стараться свести потери к минимуму.

Фильм рассказывает о молодом офицере новой гвардии Петра I Иване Демарине, который по заданию царя отправляется в глубину Сибири. Там он оказывается втянут в заговор местных князей и попутно обретает первую любовь.

Обладатель премии «Оскар» за лучший фильм года «Зеленая книга» продолжает демонстрировать чудеса живучести и на пятой (!) неделе проката остается в топ-5 списка самых кассовых фильмов в России. В минувшие выходные картина заработала 30,2 млн рублей всего с 282 копиями и довела общие сборы до 397,3 млн. Учитывая то, что «Оскара» фильм был удостоен рано утром в понедельник по московскому времени, можно смело прогнозировать всплеск интереса и хорошие сборы в следующий уикенд.

Не слишком сильно стартовали еще две премьеры прошедшей недели. Хоррор «Омен: Перерождение» занял шестое место российского бокс-офиса со сборами в размере 26,3 млн рублей. Ужастик получил 902 копии и цифры, показанные им нельзя назвать совсем уж провальными.

Намного лучше стартовал один из номинантов на «Оскар» фильм о бывшем вице-президенте США Дике Чейни «Власть». Картина получила всего 444 копии в российском прокате, но заработала очень достойные 24,5 млн рублей. Конечно, феномен «Зеленой книги» ей вряд ли удастся повторить, но для фестивального кино это можно считать успехом.