Найден мертвым Игорь Малашенко. ОНЛАЙН

Свои соболезнования в связи со смертью Малашенко также выразила телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она поблагодарила политолога за помощь во время проведения кампании — в 2017 году он в течение нескольких месяцев руководил ее избирательным штабом.

«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь что он возглавлял мой штаб. — написала журналистка.