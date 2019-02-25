Найден мертвым Игорь Малашенко. ОНЛАЙН

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Обозреватель программы «Вести» Андрей Медведев вспомнил, что в последний раз видел Малашенко год назад.
«Игоря Малашенко я видел последний раз год назад, во время предвыборных дебатов на радиостанциях ВГТРК. Он приходил как доверенное лицо Собчак. Оппозиционер, критик Кремля. Но для меня он был все тем же: одним из отцов-основателей НТВ, одним из тех, кто создал телекомпанию, где я начинал работать в 1997-м», — написал Медведев у себя в телеграме.
«Он был чрезвычайно умным и утонченным человеком, и мне казалось, что, чтобы компенсировать его снобизм, я должен громко ругаться и класть ноги на стол. И я из чувства прекрасного всегда при нем грубил: он был чересчур рафинированным», — продолжил Доренко.
Известный журналист Сергей Доренко дал весьма развернутый комментарий о Малашенко. Хотя сам Доренко не сотрудничал с НТВ, он работал на Первом в те же годы, что и так называемый «золотой» состав телеканала. «Игорь Малашенко был одним из создателей НТВ, в то время это была трудная эпоха. Им дали всего четыре часа на питерском канале, а потом полностью канал. Я помню, как приходил к нему в кабинет в мэрию — в «книжку». Это маленькая группа: Малашенко, Гусинский, Добродеев, Миткова, потом к ним примкнул Парфенов, они создавали канал с нуля», — рассказал Доренко в интервью RT.
Владимир Познер в интервью агентству ФАН назвал Игоря Малашенко далеко не проходной фигурой в российском телевидении, и подчеркнул, что о нем будут помнить.
Свои соболезнования в связи со смертью Малашенко также выразила телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она поблагодарила политолога за помощь во время проведения кампании — в 2017 году он в течение нескольких месяцев руководил ее избирательным штабом.
«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь что он возглавлял мой штаб. — написала журналистка.
Бывший коллега Малашенко Владимир Гусинский отказался давать развернутый комментарий. «Я в шоке. Мне очень больно. Больше ничего не хочу говорить», — процитировал основателя компании «Медиа-Мост» Венедиктов в своем телеграме.
Журналист и телеведущий Михаил Осокин, работавший в 90-е на НТВ поделился своими воспоминаниями о Малашенко. «Он был очень творческим и начитанным человеком, его было интересно слушать. Он был очень непохож на обычного руководителя — по крайней мере, из тех, кого я знал. C ним было очень приятно работать, хотелось скорее выполнять то, что он предлагал делать. Именно предлагал, а не требовал», — приводит слова журналиста RT.
Очень многие журналисты и коллеги Малашенко выражают свои соболезнования родным и близким медиамагната.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов стал одним из первых кто подтвердил смерть Малашенко.
«Я подтверждаю, что Игорь Малашенко ушел из жизни», — сказал Венедиктов в комментарии «Интерфакс»
«Газета.Ru» попыталась связаться с его вдовой, журналисткой Боженой Рынской, однако она оказалась недоступна для комментариев.
В Испании найден мертвым известный медиамагнат, политолог и один из создателей НТВ Игорь Малашенко. По предварительным данным, он мог покончить жизнь самоубийством. «Газета.Ru» следит за событиями.