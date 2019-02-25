«Реабилитация нацизма»: на Comedy Woman подадут в суд

Внук советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в результате зверских пыток в концлагере, обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении шоу Comedy Woman за шутку о своем деде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По мнению родственника военачальника, скетчи Comedy Woman содержат в себе «реабилитацию нацизма в сознании российской молодежи». Он подчеркнул, что своими юмористическим постановками авторы шоу «отрицают результаты Нюрнбергского трибунала».

Поводом для судебного разбирательства послужила шутка, прозвучавшая в эфире еще в 2013 году. Так, одна из участниц программы Екатерина Варнава произносит следующие слова: «Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал!», на что Медведева ей отвечает: «Это замерзший дух генерала Карбышева! Он подошел к тебе сзади и приобнял».

В беседе с ФАН внук Карбышева Дмитрий назвал сюжет «оскорблением и клеветой» в отношении деда.

«Я ничего от них [Comedy Woman — прим. «Газета.Ru»] не хочу, как суд решит, так и будет, если дело до него дойдет. Юристы увидели состав преступления. Следственный комитет проведет проверку, если ведомство сочтет, что иск имеет основание, то дело будет передано в суд», — приводит его слова издание.

В качестве примера внук генерала привел еще один номер под названием «Первое поражение Гитлера». По сюжету супруга основателя Третьего рейха Ева Браун предлагает мужу «подлечиться» в клинике Тель-Авива, чтобы поднять «половую потенцию». В частности, в скетче произносится фраза: «Нам надо сменить обстановку. Пойдем на кухню, и я надену костюм Сталина».

«При этом в зале показаны молодые курсанты военного училища, которые смеются и аплодируют актерам в костюмах с нацистской символикой», — посетовал Карбышев-младший.

Также Дмитрий заявил, что авторы программы пропагандируют нетрадиционные отношения. На это, по его мнению, указывает то, что в актерский состав шоу входит гомосексуал.

Кроме того, в своем заявлении внук Карбышева привел результаты недавней психолого-лингвистической экспертизы шуток программы. По данным «Пятого канала», исследователи обнаружили в них «скрытую реабилитацию фашизма». Отмечается, что выступления участниц направлены на разрушение традиционных ценностей.

«Выступления группы Comedy Woman являются психологической диверсией, направленной на разрушение культурологических смыслов и традиционных российских ценностей; содержат в себе скрытую реабилитацию фашизма, посредством позитивного отношения к Гитлеру», — приводит результаты экспертизы издание.

Противоположная ситуация, по словам исследователей, обстоит с отечественными деятелями в области культуры и истории. В качестве примера также приводится недавний скандал, связанный с шуткой про Героя СССР Дмитрия Карбышева.

Специалисты отметили, что основная аудитория программы — это молодые люди «еще с неустоявшейся психикой». Предполагается, что именно этим пользуются авторы юмористических номеров, чтобы навязывать зрителям антисоциальные смыслы и ценности, которые «легко попадают в неконтролируемое сознание». По их мнению, шутки специально сопровождаются аплодисментами, которые в сознании молодежи являются одобрением.

Также, по словам экспертов, фирменным стилем всех представительниц шоу является «агрессивная эпатажность». Они обнаружили, что в их номерах присутствуют постоянные намеки на половые органы и секс.

«Также красной нитью сквозь весь этот «юмор» проходят шутки, посвященные откровенной пошлости, сексу — происходит взлом чувства интимного стыда», — сообщается в исследовании.

Ранее российская актриса, телеведущая и бывшая участница Comedy Woman Наталья Медведева прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с шуткой про Героя СССР Дмитрия Карбышева, погибшего в результате зверских пыток в концлагере. По ее словам, на момент исполнения юмористического номера в 2013 году она была уверена, что персонаж с фамилией Карбышев является вымышленным.

Напомним, номер получил широкую огласку после того, как режиссер Никита Михалков в эфире своей авторской программы «БесогонTV» резко раскритиковал участниц телешоу, назвав их «овцами».

«Ну, а когда это овцы из Comedy Woman шутят вот так? — заявил Михалков. — Они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить — что это такое? На 40-градусном морозе стоять — обливаемым из шлангов ледяной водой? И превратиться в ледяной памятник самому себе <...> Генерал Карбышев — фантастическая личность».