Поддалась на шантаж: Maruv променяла рубли на «Евровидение»

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, обратилась в фейсбуке к своим поклонникам в связи с ситуацией вокруг запрета на концертную деятельность в России из-за победы в конкурсе на участие в «Евровидении-2019». Она назвала прошедшие сутки «самыми эмоциональными в свое жизни» и подчеркнула, что, несмотря на честно полученный благодаря максимальной поддержке телезрителей высокий балл жюри в ходе национального отбора, теперь ее победу «хотят отнять».

Фоторепортаж: Травля за Россию: украинку Maruv не пускают на «Евровидение» __is_photorep_included12206389: 1

Корсун подчеркнула, что любит Украину и гордится предоставленной возможностью представить свою страну в Тель-Авиве, где пройдет «Евровидение-2019». По ее словам, она ответила отказом трем странам, от которых за сутки получила предложения выступить в качестве их участника.

После этого она упомянула о договоре между победителем отбора на конкурс и Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), который должен быть заключен до обеда 25 февраля.



«Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе», — подчеркнула певица.

После этого артистка назвала несколько положений договора, которые по ее мнению являются «абсурдными».

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«Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НОТУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен (около 4,8 млн рублей – «Газета.Ru»)», — написала она.

Аналогичная сумма штрафа в соответствии с договором также будет взиматься за общение с представителями СМИ без разрешения руководства НОТУ («что полностью нарушает свободу слова и права человека» — подчеркнула Корсун), а также за несоблюдение каких-либо требований и указаний организации.

«Теоретически меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НОТУ якобы убытки!» — возмутилась она.

Также в контракте оговаривается незамедлительная передача авторских прав на песню, которые принадлежат лейблу Warner Music. Артистка подчеркнула, что взамен руководство компании не предлагает ничего, оставляя решение всех организационных вопросов на ее усмотрение.

«Ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни тем более международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама», — рассказала Корсун.

По ее словам, в договоре указаны всего три обязанности НОТУ – предоставить подсказки о правилах проведения конкурса, разрешить взять десять человек за свой счет и соблюдать условия договора.

«Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение-2019», — подытожила она свое обращение.

Корсун обратилась к поклонникам и представителям прессы, а также независимым журналистам, «которые не готовы выполнять чей-то заказ», с просьбой о поддержке.

По словам одного из членов НОТУ Александры Кольцовой, телерадиокомпания будет принимать решение об участии певицы Анны Корсун в конкурсе, прислушиваясь к общественному мнению. Она заявила о необходимости учитывать разные мнения о том, может ли ведущий концертную деятельность в России артист представлять Украину на «Евровидении».

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут с 14 по 16 мая в израильском городе Тель-Авив, а финал шоу запланирован на 18 мая. Россию на грядущем конкурсе представит Сергей Лазарев, чьим наставником стал Филипп Киркоров, который выступил в защиту украинской певицы.

Он назвал Корсун талантливой и смелой, а ее песню «самой модной». Киркоров обратил внимание на то, что зрители проголосовали за талант девушки, не обращая внимания на какие-либо политические пристрастия. По его мнению, она сможет достойно представить свою страну на конкурсе.