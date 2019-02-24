Спектакль сорван: что случилось с Василием Лановым

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что спектакль с участием народного артиста СССР Василия Ланового, запланированный на 24 февраля, не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера. По его словам, вместо постановки на сцене театра в этот вечер прошел творческий вечер народного артиста страны Евгения Князева.

«Василий Семенович Лановой не смог принять участие в спектакле «Посвящение Еве» из-за нездоровья. И хотя спектакль был заменен на творческий вечер Евгения Владимировича Князева, многие зрители сдали билеты», — приводит слова Крока ТАСС.

Директор также напомнил, что схожая ситуация произошла всего пару дней назад — в пятницу, 22 февраля.

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«В тот вечер Василий Семенович Лановой, как всегда, приехал в театр за час до начала спектакля, но почувствовал себя плохо», — поведал Кирилл.

Согласно главе Театра имени Вахтангова, знаменитому артисту тогда была вызвана скорая помощь — прибывшие на место врачи констатировали Лановому повышение артериального давления, которое, предположили медики, могло стать следствием резкой переменой погоды.

«Выходить на сцену Лановому врачи запретили, — пояснил Крок — Однако отменять спектакль было поздно, так как зрители уже находились в зале. В экстренном порядке было решено сыграть только одну часть спектакля, в которой не занят Лановой».

В заключение директор рассказал, что спектакль «Последние луны» — та самая «пострадавшая» постановка — состоит из двух одноактных пьес. В первой из них главную роль исполняет сам Лановой, во второй — Ирина Купченко, супруга народного артиста.

«Зрители отнеслись с пониманием к возникшей ситуации, лишь три человека устроили скандал в фойе из-за показа неполноценного спектакля. А когда спектакль закончился, Василий Семенович с Ириной Петровной уехали домой. В воскресенье же спектакль с участием Ланового пришлось заменить», — заявил Крок.

В ходе минувшего января Василий Лановой, напомним, отметил юбилей — именитому актеру исполнилось 85 лет. А уже спустя без малого месяц после праздника артист оказался в центре скандала, связанного с недопуском одного из его сопровождающих на рейс в Ростов-на-Дону.

Согласно авиаперевозчику, непосредственным образом задействованному в инциденте, Лановой в компании нескольких человек прибыл на посадку с опозданием в пять минут, однако ответственные за рейс сотрудники все-таки пошли ему навстречу, посадив на борт. Уже вскоре, впрочем, оказалось, что ручная кладь одного из сопровождающих актера мужчин превысила допустимые габариты, установленные авиакомпанией, сообщает НСН.

Процедура сдачи клади в багаж якобы привела бы к серьезной задержке рейса, из-за чего в компании приняли решение отказать сопровождающему в посадке в самолет. Узнав об этом, лететь в Ростов-на-Дону отказался и Лановой, передает ФАН.

Позднее в качестве жеста примирения перевозчик презентовал артисту авиабилеты по любому направлению «в знак признательности и глубокого уважения», выразив надежду, что администратор актера впредь будет более внимательным в подготовке к полету.

Прокомментировал скандал в свою очередь и сам Лановой, представивший общественности несколько иную версию событий.

«Мы приехали вовремя на посадку. Не понравился кофр, мне сказали, что на [рейсе этой авиакомпании] с кофром нельзя, хотя я всю жизнь с кофром этим езжу. Потом еще один из наших чемоданов не подходил. Они сказали, что надо платить штраф», — цитирует актера издание «Аргументы и факты».

Звезда Театра имени Вахтангова также подчеркнул, что был готов уплатить любой штраф, так как существовал серьезный риск не успеть прибыть на выступление вовремя.

«Этот человек, мужчина, даже разговаривать не стал. Он сказал, что никаких денег не принимаем, что все кончено, выключил и ушел», — посетовал Лановой.

Согласно СМИ, в итоге Василий Семенович приобрел билеты на следующий рейс в Ростов-на-Дону и остался дожидаться его в аэропорту.