Драконы, «Лего» и Алита: что смотрят в США

Лидером американского бокс-офиса за 22-24 февраля ожидаемо стала анимационная картина «Как приручить дракона 3», одна из главных (если не самая главная) премьер уходящего месяца. В свои стартовые выходные мультик студии DreamWorks Animation сумел заработать на домашнем рынке $55,5 млн, попутно установив несколько значимых достижений. Заключительная часть популярной саги о дружбе викингов и драконов, во-первых, показала лучшее открытие этого года, без особых проблем обойдя в условном рейтинге «Стекло» М. Найта Шьямалана, а во-вторых — сумела дебютировать в США мощнее своих же предшественников (первый представитель франшизы когда-то начал в Штатах с $43,7 млн, второй — с 49,5 млн). В общей сложности лента к настоящему моменту успела выручить по миру уже около $275 млн, стартовав в некоторых странах немногим ранее.

На второй строчке расположился лидер предыдущей недели — яркий блокбастер «Алита: Боевой ангел», созданный Робертом Родригес и Джеймсом Кэмероном. Фильм, не особо впечатливший многих западных критиков, сумел превзойти ожидания в стартовый для себя уикенд ($28,5 млн), однако вторые выходные в Америке не принесли проекту особого счастья — показав серьезное падение в 58 процентов, экранизация знаменитой манги собрала всего $12 млн.

Третьим стал сиквел мультика «Лего Фильм», вышедший в американский прокат 8 февраля — всего $10 млн. Нельзя не отметить, что всю «малину» анимационной картине испортили вышеупомянутые «драконы», отобравшие у прямого конкурента добрую половину аудитории.

Следом за тройкой сильнейших финишировала комедийная спорт-драма «Борьба с моей семьей», одну из ролей в которой исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон, — $8 млн. Ленте, рассказывающей тяжелую историю брата и сестры в антураже сверхпопулярного в США мира рестлинга, удалось всего за неделю скакнуть вверх аж на 35 с лишним мест, чему есть простое объяснение — на прошлых выходных фильм показывался лишь в ограниченном числе кинотеатров.

Последним представителем топ-5 стала комедия «Ну разве не романтично?» — второй уикенд на родной арене принесет проекту, права на которую ранее приобрел Netflix, $7,5 млн.

Шестая позиция осталась за ромеди «Чего хотят мужчины» — обратный ремейк культовой ленты с Мелом Гибсоном заработал за свой третий уикенд в США $5,2 млн.

Седьмой результат показало продолжение чудесного фильма ужасов «Счастливого дня смерти», доказавшего аудитории, что молодежный хоррор как жанр скорее жив, чем мертв. Вторые выходные в Америке принесли сиквелу без малого $5 млн. Бюджет картины, что интересно, составил всего $9 млн, что для современной киноиндустрии почти что не деньги.

Строчкой ниже финишировал боевик «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном в главной роли, дебютировавший на домашней арене двумя неделями ранее, — $3,3 млн.

Девятой стала комедийная драма «1+1: Голливудская история», ремейк нашумевшего французского фильма «1+1», за продюсирование которого отвечала компания печально известного Харви Вайнштейна, — $3,2 млн. Сильный результат, учитывая, что минувшие выходные стали дли фильма уже седьмыми в Штатах.

Наконец, замкнул первую десятку новичок уикенда — спортивная драма «Run the Race» (в России проект до сих пор не локализировали — и сложно сказать, произойдет ли это вообще). Имея всего 853 копии (для сравнения — у всех остальных участников топ-10 как минимум 2000+ копий), лента сумела заработать $2,27 млн.