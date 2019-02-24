Перевал Дятлова: убийц было пятеро

Житель Урала Алексей Команев в эфире Первого канала поведал собственную версию гибели группы советских туристов на перевале Дятлова в 1959 году. В студии шоу «На самом деле» мужчина рассказал, что непосредственным свидетелем тех страшных событий был его родной дядя.

«С этой историей связан мой дядя, который в конце 50-х годов был охотником и жил возле Ивделя. В ночь на 2 февраля он оказался в районе горы Холатчахль, где его внимание привлекли следы. Он решил пройти по ним и посмотреть, кто их оставил — тем более вскоре пред ним предстал свет огней. На тот момент уже темнело», — начал шокирующее повествование Команев.

По его словам, спустя некоторое время опытный уральский охотник увидел вдалеке группу людей, облаченных в странные одеяния.

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«Когда он подобрался поближе, то заметил группу людей странного вида. Согласно дяде, на них были надеты высокие кожаные сапоги, густые меховые шапки и шубы — что-то ближе даже к шкурам животным, — сказал Алексей. — Подобравшись чуть поближе, он увидел, что в руках у мужчин находятся тяжелые предметы, которыми они наносили какие-то удары. Поначалу он, находясь от них на расстоянии в 0,5 км или даже меньше, подумал, что удары наносились по животному, однако затем осознал, что избивают живого человека».

Продолжая рассказ, Команев подчеркнул, что возможные убийцы советских туристов действовали организованно — и было их пятеро.

«Дядя понял, что одна из жертв еще была живой, так как на удары человек реагировал криками и воплями. Вскоре он увидел и других лежащих на земле людей — на тот момент они уже были либо без сознания, либо мертвы. Дядя насчитал пять убивавших, они стояли вокруг своих жертв кругом, это было что-то организованное», — заявил мужчина в эфире Первого канала.

Согласно жителю Урала, помочь несчастным его дядя не решился, за что впоследствии себя якобы неоднократно укорял.

«Когда он увидел странный облик этих людей, когда он понял, что совершается убийство, подходить ближе к инциденту дядя не стал из-за инстинкта самосохранения. За что себя потом часто укорял», — признался Алексей.

Отвечая на вопрос о том, кем именно были убийцы, Команев выразил мнение, что «это были не манси, но что-то очень похожее».

В заключение мужчина сообщил, что его дядя-очевидец скончался всего год назад — и расспросить его об увиденном подробнее уже, к сожалению, нельзя. Немногим позднее он тезисно повторил свои слова на детекторе лжи, и система показала, что Алексей не врет.

Ранее шведские исследователи, лично побывавшие на месте гибели группы Игоря Дятлова, пришли к выводу, что причиной трагедии, вероятно, стали тяжелейшие погодные условия.

«Я сам попадал в такие ветра на горе, это трудно представить, если сам такого не испытывал, — признались ученые. — Думаем, их накрыла необычайно сильная буря. Скорее всего, они боялись, что палатку сдует и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль».

Комментируя популярную версию, согласно которой туристы якобы были убиты представителями местного народа манси, они признались, что относятся к данным предположениям скептически.

«Некоторые российские исследователи так считают. Лично я к этому отношусь скептически, нет никаких указывающих на это признаков», — подчеркнули шведские исследователи.

23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей в указанную дату получено не было. Впоследствии была организована поисковая операция, в ходе которой обнаружили тела погибших при странных обстоятельствах туристов. Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась отечественная прокуратура.